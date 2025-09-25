Bei dieser unbekannten Aktie ist die Trump-Familie nun eingestiegen. Es geht um die Boom-Themen KI und Kryptowährungen. Kann sich hier für Anleger die Chance auf ein Kursfeuerwerk bieten? Wenn an der Wall Street der Name "Trump" fällt, sind die Reaktionen selten verhalten. Doch was passiert, wenn sich einer der prominentesten Söhne der Trump-Dynastie höchstpersönlich bei einem börsennotierten Unternehmen engagiert? Genau das ist im Februar 2025 geschehen: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE