© Foto: Darron Cummings - APEli Lilly plant eine Abnehmpille und stellt sich damit im Milliardenmarkt für Gewichtsreduktionsmittel direkt gegen den Konkurrenten Novo Nordisk.Der US-Pharmakonzern Eli Lilly plant, sein experimentelles Abnehmpräparat Orforglipron in Tablettenform auf den indischen Markt zu bringen, bestätigte ein leitender Angestellter am Donnerstag. Die Tablette könnte eine Alternative zu injizierbaren Medikamenten sein, die viele Patientinnen und Patienten in der bevölkerungsreichsten Nation der Welt bisher ablehnen. Neue Generation von GLP-1-Präparaten Orforglipron gehört zu einer neuen Klasse von GLP-1-Wirkstoffen, die den Appetit hemmen. Sie greifen in denselben Stoffwechselpfad ein wie Tirzepatid, …Den vollständigen Artikel lesen ...
