Die Aktie von Siemens Healthineers befindet sich am Donnerstag unter den größten Verlierern im deutschen Leitindex. Auch die Anteile von Carl Zeiss Meditec und Sartorius neigen im MDAX zur Kursschwäche. Der Grund dafür sind erneute Zollsorgen aus den USA, die in der Life-Science- respektive Gesundheitsbranche hochkochen.Das Drohszenario zusätzlicher US-Zölle hat am Donnerstag europaweit die Medizintechnikbranche belastet. Wie erst jetzt bekannt wurde, werden bereits seit Monatsanfang entsprechende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
