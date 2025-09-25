Sparmaßnahmen, Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI), um Trends schnell zu erkennen und das Sortiment anzupassen, Abbau der Lagerbestände und Fokus auf das Online-Geschäft: CEO Daniel Erver, seit Januar 2024 im Amt, hat offenbar den richtigen Dreh gefunden. Bei Hennes & Mauritz (H&M) nimmt der Turnaround Fahrt auf. Mit dem Gewinn des schwedischen Modekonzerns ging es im dritten Quartal kräftig nach oben - und auch die Aktie macht einen großen Sprung. Um über zehn Prozent ging es nach der Zahlenvorlage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
