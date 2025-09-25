Der Edelmetallsektor scheint aktuell konsolidieren zu wollen - aber darf er auch? Der GDX verlor gestern rund 2,5 Prozent. "In den Charts der Einzelaktien sieht man diesen kleinen Rücksetzer aber praktisch nicht", sagt Markus Bußler. Zudem sei auch nicht sicher, ob Gold jetzt wirklich in eine ausgeprägte Konsolidierung übergeht. "Aktuell gilt: The trend ist your friend - und der trend zeigt nach oben."Das Video heute dreht sich aber weniger um Gold und Silber als vielmehr um zwei andere Rohstoffe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
