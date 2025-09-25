Mercedes-Benz bereitet nun auch in China den Marktstart des elektrischen CLA vor. Die China-Version mit einem um 40 Millimeter verlängerten Radstand startet in zwei Varianten zu Preisen von 259.000 bzw. 299.000 Yuan in den Vorverkauf, was umgerechnet rund 30.900 bzw. 35.700 Euro entspricht. Dass der CLA eine für China adaptierte Langversion erhält, ist schon seit dem April bekannt. Damals hatte Mercedes auf der Auto China in Shanghai genau jene Langversion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net