© Foto: Andrej Sokolow/dpaAlphabet stieg zuletzt enorm dank KI-Innovationen und Gerichtssiegen. Analysten bleiben trotz Überhitzungsgefahr weiter bullish.Seit Jahresbeginn hat die Aktie des Google-Mutterkonzerns Alphabet um fast 33 Prozent zugelegt. Allein in den vergangenen vier Wochen stieg der Kurs um mehr als 22 Prozent. Vom Tiefstand im April gerechnet summiert sich der Gewinn sogar auf über 72 Prozent. Der jüngste Kursschub speist sich aus einer Kombination von juristischen und technologischen Erfolgen. Anfang September entschied ein Gericht zugunsten von Google und sicherte dem Konzern die Kontrolle über den Chrome-Browser. Gleichzeitig meldete Alphabet deutliche Fortschritte bei seiner KI-Offensive. …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE