YANCHENG, China, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 24. September wurde bei der Eröffnungszeremonie beim Weltküstenforum 2025 der Bericht "State of the World's Coastal Ecosystems" (Zustand der Küstenökosysteme weltweit) veröffentlicht. Der Bericht enthält erstmals eine systematische Bewertung der Verteilung, Veränderungen und wichtigsten Einflussfaktoren von 13 Arten von Küstenökosystemen weltweit. Darüber hinaus werden globale Praktiken in den Bereichen Naturschutz, Wiederherstellung und nachhaltige Entwicklung untersucht und vorrangige Handlungsempfehlungen ausgesprochen.

Dies ist ein wichtiges Ergebnis des Weltküstenforums 2025 und spiegelt den eigentlichen Zweck seiner Gründung wider: die Förderung des ökologischen Schutzes und der nachhaltigen Entwicklung in Küstenregionen weltweit sowie die Bereitstellung öffentlicher Wissensprodukte und Lösungen für die globale Küstenpolitik.

Als Chinas erstes Küstenfeuchtgebiet, das zum Weltnaturerbe erklärt wurde, sind die Feuchtgebiete des Gelben Meeres in Yancheng mit ihrer einzigartigen ökologischen Umgebung und ihrer reichen Artenvielfalt zu einem Vorbild für den weltweiten Naturschutz geworden.

Bei der Eröffnungszeremonie berichtete Zhou Bin, Sekretär des KPCh-Komitees der Stadt Yancheng, über die lokalen Erfahrungen der Stadt. In den letzten 40 Jahren hat die Stadt der Ökologie Priorität eingeräumt, eine Reihe naturbasierter Lösungen entwickelt und ein umfassendes Schutzsystem aufgebaut, das vom Schutz der Lebensräume wandernder Tierarten bis zur Wiederherstellung wildlebender Populationen reicht. Durch eine dreistufige Strategie aus "Einführung und Populationserweiterung - Verhaltensanpassung - Renaturierung" ist die Zahl der Milu-Hirsche (Père-David-Hirsche) von 39 eingeführten Tieren im Jahr 1986 auf heute mehr als 8.500 gestiegen, wobei ihre Fortpflanzungs-, Überlebens- und jährlichen Wachstumsraten weltweit an erster Stelle stehen. Gleichzeitig hat Yancheng seine natürlichen Ressourcen an Wind- und Sonnenenergie genutzt, um eine umweltfreundliche Entwicklung voranzutreiben, und ein umfassendes System für die neue Energiebranche aufgebaut, das Forschung, Produktion und Betrieb umfasst.

"Yancheng verdeutlicht uns, dass Feuchtgebiete keine Hindernisse für die Entwicklung darstellen, sondern vielmehr ein Gewinn für eine nachhaltige Entwicklung sind", erklärt Carlos Aldeco, Vertreter der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) in der Volksrepublik China und der Demokratischen Volksrepublik Korea.

Zhang Lei, Vorsitzender der Envision Group, nahm an der Eröffnungsfeier teil und erklärte in seiner Grundsatzrede: "Wir richten unseren Fokus auf den Ozean und planen, gemeinsam mit Yancheng die Entwicklung eines neuen integrierten Offshore-Energiesystems zu erforschen, das Wind-, Solar- und Wasserstoffspeicherung kombiniert, neue grüne 'Ölfelder' auf See zu errichten und einen weltweit führenden neuen Hub für die Erdölindustrie zu schaffen."

Mit dem Beitritt neuer Partner ist die Anzahl der Partner des Weltküstenforums 2025 von ursprünglich 15 auf 25 gestiegen, wodurch der "internationale Kreis" weiter ausgebaut und das Kooperationsnetzwerk erweitert wurde. Unter dem Motto "Schöne Küsten: Ökologische Priorität und grüne Entwicklung" versammelten sich Interessengruppen in Yancheng, um gemeinsam über den ökologischen Schutz und die nachhaltige Entwicklung globaler Küstenregionen zu diskutieren, Ideen zu entwickeln und Erfahrungen auszutauschen. Aminath Hussain Shareef, Staatsministerin für Fischerei und Meeresressourcen der Malediven, erklärte: "Keine Nation kann diese Herausforderungen alleine bewältigen. Die globale Zusammenarbeit über Plattformen wie dieses Forum ist von entscheidender Bedeutung. Wir müssen den Austausch von Wissen, Technologie und Finanzmitteln intensivieren, um Küstenökosysteme zu schützen, eine nachhaltige blaue Wirtschaft zu fördern und klimaresistente Gemeinschaften aufzubauen."

