Berlin (ots) -Die Trench Group setzt ihre globale Wachstumsstrategie und ihr Engagement für Innovation konsequent fort. Nach jüngsten Investitionen in neue Produktionsstandorte und der Modernisierung bestehender Werke hat das Unternehmen nun das australische Technologieunternehmen H Nu übernommen und erweitert damit sein Portfolio um wegweisende faseroptische Messwandler-Technologie. Durch diese Akquisition kann die Trench Group extrem schnelle Reaktionszeiten in der Energieübertragung bieten. Die Technologie unterstützt sämtliche Übertragungsarten, bringt jedoch insbesondere bei Hochspannungs-Gleichstromübertragung (HVDC) erhebliche Vorteile.Erste faseroptische Einheiten wurden bereits erfolgreich in Stromnetzen weltweit eingesetzt. Gemeinsam mit führenden Systemlieferanten arbeitet Trench daran, diese Technologie als künftigen Standard für Hochspannungsmessungen zu qualifizieren - und schafft so die Grundlage für eine rasche Skalierung und Serienproduktion.Die Integration von H Nu stärkt die Position der Trench Group als globaler Innovations- und Technologieführer für Hochspannungskomponenten weiter. Die Expertise von H Nu im Bereich faseroptischer Messtechnik ergänzt das bestehende Know-how von Trench ideal."Dies ist die erste Akquisition der Trench Group. Die Technologie von H Nu profitiert von unserer führenden Position im Bereich HVAC- und HVDC-Systeme sowie von unserer globalen Marktpräsenz", sagt Dr. Bahadir Basdere, CEO der Trench Group. "Wir freuen uns, unseren Kunden die neuesten Entwicklungen in flexiblen, reaktionsschnellen Systemen und Lösungen für die Netzqualität anzubieten - das ist entscheidend angesichts immer komplexerer Stromnetze weltweit."Diese Übernahme unterstreicht die Rolle der Trench Group als verlässlicher, zukunftsorientierter Partner für systemkritische Lösungen in der Energieübertragung.Pressekontakt:Günther HörbstVice President Group Communications+49 152 08393540guenther.hoerbst@trench-group.comOriginal-Content von: Trench Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178644/6125356