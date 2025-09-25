Diese Aktien sind jetzt nicht nur günstig, und weisen ein KGV unterhalb von zehn auf. Zusätzlich dazu bieten die Titel laut der Einschätzung der Analysten noch massives Kurspotenzial. Hier lohnt sich ein genauerer Blick. Eine Aktie kann sehr billig sein, das bedeutet aber nicht, dass sie zeitnah steigen muss - im Gegenteil. Die Märkte haben immer wieder bewiesen, dass sie Unterbewertungen sehr lange ignorieren können.Etwas anders verhält sich die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE