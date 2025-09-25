Oracle hat am Mittwoch US-Anleihen mit Investment-Grade-Rating im Wert von 18 Milliarden US-Dollar verkauft. Der Softwarehersteller erhöht seine Ausgaben, um den Anforderungen des Booms im KI-Bereich gerecht zu werden.Oracle hat am Mittwoch US-Anleihen mit Investment-Grade-Rating im Wert von 18 Milliarden US-Dollar verkauft. Dies war der zweitgrößte Deal des Marktes in diesem Jahr. Der Softwarehersteller erhöht seine Ausgaben, um den Anforderungen des Booms im KI-Bereich gerecht zu werden. Einer mit der Angelegenheit vertrauten Person zufolge erreichte die Nachfrage mit fast 88 Milliarden US-Dollar ihren Höhepunkt. Der Technologieriese, dessen Wert sich in diesem Jahr fast verdoppelt hat, …Den vollständigen Artikel lesen ...
