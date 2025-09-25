Smart InsurTech präsentiert sein Vorstandstrio, das in dieser Konstellation zum 15.09.2025 gestartet ist: Es besteht aus dem neuen CEO Markus Niederreiner sowie André Männicke, der seine bisherige Vorstandsrolle behält, und Simone Siewers, die neu in das Leitungsgremium gerückt ist. Bereits im Sommer war bekannt geworden, dass der ehemalige Deutschlandchef von Hiscox, Markus Niederreiner, zum 15.09.2025 Vorstand der Hypoport InsurTech AG und Chief Executive Officer (CEO) der Smart InsurTech AG wird ...Den vollständigen Artikel lesen ...
