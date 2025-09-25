Überraschung in Darmstadt: Merck KGaA steht im kommenden Jahr vor einem Wechsel an der Führungsspitze. Der Vertrag mit Firmenlenkerin Belén Garijo wird nicht verlängert. Übergeben wird die Managerin ab Mai 2026 an Kai Beckmann, der auch mit sofortiger Wirkung zum stellvertretenden Chef des DAX-Konzerns berufen wird.Darüber hinaus bleibt Beckmann weiterhin Leiter des Geschäftsbereich Electronics, bis ein Nachfolger feststeht. Garijo werde ihren Posten bis Ablauf ihrer Amtszeit Ende April 2026 behalten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär