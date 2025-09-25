Rostock (ots) -Vom 6. Oktober bis zum 30. Oktober 2025 wird das größte Flugkörperschießen der Deutschen Marine seit 30 Jahren stattfinden. "Missile Firing Exercise 2025", kurz "MFE" genannt, wird vor der Küste Norwegens im Nordmeer durchgeführt. Die Übung mit der Bezeichnung "Andøya" dient den Besatzungen dazu, die komplexen Waffensysteme und die Verfahrensabläufe unter beinahe Realbedingungen zu trainieren.Dabei soll auch die Zusammenarbeit mit der Deutschen Luftwaffe und dem Deutschen Heer im Rahmen der streitkräftegemeinsamen taktischen Feuerunterstützung gestärkt werden. An der Übung werden dieses Jahr insgesamt zehn Einheiten der Deutschen Marine teilnehmen.Für interessierte Medien gibt es die Möglichkeit einen Teil dieser Übungen live zu begleiten. Sie werden auf dem Tender "Donau" einsteigen und hautnah bei einigen Schießübungen der teilnehmenden Einheiten dabei sein.Einschiffungstermin ist der 13.10.2025 um 08:00 Uhr in Harstad (NOR). Es empfiehlt sich am Vortag anzureisen. Der Ausstieg in Harstad ist für den 17.10.2025 morgens geplant. An- und Abreise erfolgen in Eigenregie.Für eine Bewerbung zur Mitfahrt ist das Akkreditierungsformular im Anhang zu nutzen. Die Plätze sind begrenzt.HintergrundinformationenBereits seit 2016 nutzt die Deutsche Marine regelmäßig mit Schiffen und Flugzeugen das Schießgebiet für Erprobungs- und Übungsschießen mit Flugkörpern, Torpedos und Artillerie. Das Schießgebiet Andøya liegt im nördlichen Teil Norwegens, wenige Kilometer oberhalb des Polarkreises. Hier kann die Marine alle ihre Flugkörpertypen abfeuern, ohne Unbeteiligte zu gefährden. Das Schießgebiet liegt weit entfernt von Seewegen der zivilen Schifffahrt. So kommt jedes Schiff zu Übungsanteilen, die speziell auf seine Fähigkeiten, wie die Reichweiten seiner Hauptwaffen, angepasst sind.Hinweise für die PresseTermin: Einschiffung vom 13. Oktober bis 17. Oktober 2025.Ort: Ein-/Ausschiffung in Harstad/NorwegenAnmeldung: Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Montag, den 06. Oktober 2025, 8 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum Marine (PIZ Marine) per E-Mail zu bewerben.Das PIZ Marine wird nach Anmeldeschluss auf Sie zukommen.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineDezernat Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTelefon: 0381 802 51516/51522E-Mail: pressearbeitmarine@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/6125377