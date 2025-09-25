Waldlaubersheim/Bad Kreuznach (ots) -Seit Frühjahr 2025 stehen die Lieferketten für Hochleistungsmagnete unter Druck. China hat Exportkontrollen für Seltene Erden und Magnetmaterialien eingeführt; als Reaktion auf US-Zollerhöhungen folgte ein Exportstopp für Seltene Erden. Im Mai brachen Ausfuhren ein, in Europa kam es zu Produktionsunterbrechungen. Preise stiegen um 40 %, Liefertermine verzögerten sich. Trotz Lockerungen für EU-Unternehmen im Juni wurden bis September nur 19 von 141 Lieferanträgen bewilligt. Europa ist stark abhängig: rund 98 % der Magnetimporte stammen aus China.MarktlageBesonders betroffen sind SmCo sowie Hochtemperatur-NdFeB mit Dy/Tb. Standard-NdFeB ohne Schwer-REE bleibt vergleichsweise verfügbar, mit verlängerten Lieferzeiten.MagnetMax.de bleibt lieferfähigDank vorausschauender Bevorratung und breiter Lieferantenbasis hält MagnetMax.de solide Bestände - von Neodym Magneten (https://www.magnetmax.de/neodym-magnete) über Topf-/Flachgreifer bis zu Magnetbaugruppen. Projektkritische Bedarfe werden priorisiert; parallel sichert MagnetMax Kontingente nach und prüft Substitutionen (angepasste Magnetisierung, leichtere REE-Grades, ferritische Optionen, wo technisch vertretbar).Bei MagnetMax lagern mehrere Millionen Artikel im achtstöckigen Hochregal in Waldlaubersheim. Beliefert werden Unternehmen und Privatkunden mit Supermagneten, Neodym-Power-Magnetbändern, Flachleistenmagneten und Spezialanfertigungen. "Millionen Magnete sind sofort verfügbar, unser großes Lager ist jetzt unser Wettbewerbsvorteil", sagt der Geschäftsführer Lars Domres.SonderanfertigungenDie Spezialfanfertigung läuft weiter (Toleranzen, Beschichtungen, Magnetisierungen, Baugruppen). Bei Dy/Tb-kritischen Spezifikationen weist MagnetMax.de transparent auf mögliche längere Vorlaufzeiten hin und bietet gleichwertige Design-Optionen inklusive thermischer Auslegung und Kostenszenarien.Was Kunden jetzt tun können- Bedarf frühzeitig melden, um Lager und Produktionsslots zu sichern.- Technische Flexibilität prüfen (Temperaturfenster, Toleranzen) - Design-to-Availability nutzen.- Serien doppelt absichern: alternative Spezifikationen freigeben.Statement MagnetMax.de"Die Lage am Magnetmarkt ist herausfordernd, aber beherrschbar. Weil wir frühzeitig Bestände aufgebaut und Alternativen qualifiziert haben, sind wir lieferfähig - von Sofortlieferung ab Lager bis zur Sonderanfertigung", erklärt das Team von MagnetMax.de.Pressekontakt:Presseabteilung MagnetMaxE-Mail: marketing@magnetmax.deTelefon:067079150270Web: www.magnetmax.deOriginal-Content von: dogeo GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181059/6125390