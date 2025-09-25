Neun Schwergewichte der europäischen Bankenwelt, darunter die Bank Austria-Mutter Unicredit, ING, KBC, SEB, Caixa Bank und die heimische RBI, tun sich zusammen und setzen ein deutliches Zeichen: Europa will im globalen Wettlauf um digitales Geld mitspielen - und vor allem mitgestalten. Denn aktuell ist der Großteil des weltweiten Stablecoin-Markts, der bereits 290 Milliarden US-Dollar schwer ist, fest in US-Hand - die US-Regierung hat durch regulatorische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
