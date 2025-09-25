Weimar (ots) -Der Podcast "Klang der Macht - Dresdens Freiheitskampf & Putins Kulturagenda" erzählt von der mutigen Inszenierung der Freiheitsoper "Fidelio" im Herbst 1989, von Putins Dresdner Jahren als KGB-Offizier - und davon, wie Putin bis heute klassische Musik als Bühne für politische Propaganda nutzt. Alle sechs Folgen sind ab dem 30. September in der ARD Audiothek (https://1.ard.de/KlangderMacht) und auf ardkultur.de verfügbar.Dieser Podcast beleuchtet das enge Zusammenspiel von Kultur und politischer Macht. Zum einen wird der wachsende Einfluss Wladimir Putins auf deutsche und europäische Kulturkreise seit seiner Auszeichnung mit dem St.-Georgs-Orden beim Semperopernball 2009 nachgezeichnet. Zum anderen geht es um eine wegweisende Opernaufführung an der Dresdner Semperoper: Ausgerechnet zum 40. Geburtstag der DDR, im Herbst 1989, wird Beethovens Freiheitsoper "Fidelio" in einer radikalen Inszenierung der Regisseurin Christine Mielitz gezeigt. Das Bühnenbild erinnert an ein DDR-Gefängnis, die Aufführung ist ein Schrei nach Freiheit - der gleichzeitig auch auf den Straßen Dresdens zu hören ist, wo die Menschen gegen die Staatsmacht der DDR demonstrieren. Ein einmaliger Moment, in dem Kunst und Wirklichkeit miteinander verschmelzen.Auch Putin ist im Herbst 1989 in der Stadt an der Elbe und erlebt dort als KGB-Offizier den Anfang vom Untergang der DDR. Anfang 1990 wird er vom KGB zurückbeordert und muss Dresden Hals über Kopf verlassen. Erst 20 Jahre später kehrt er zur umstrittenen Ordensverleihung zurück. Dort trifft er auf Akteure, die heute als Schlüsselfiguren in seinem Kulturkampf gelten: den damaligen Opernball-Intendanten Hans-Joachim Frey und den Cellisten Sergej Roldugin. Es entsteht ein internationales Netzwerk, das im Namen Putins mit klassischer Musik Polit-Propaganda betreibt. Spielt auch der ehemalige Nord-Stream-2-Manager Matthias Warnig eine Rolle in diesem Netzwerk, und was hat ein Musikfestival auf Usedom mit Putin zu tun?Die Hosts des Podcasts sind der Klassik-Experte und preisgekrönte Musikjournalist Axel Brüggemann sowie die Journalistin Jeanny Wasielewski. Gemeinsam tauchen sie tief in die DDR-Geschichte ein, sprechen mit Zeitzeugen wie der Opernregisseurin Christine Mielitz, dem ehemaligen Dresdner Oberbürgermeister Wolfgang Berghofer, führen eines der letzten Interviews mit dem damaligen Dresdner SED-Bezirkschef Hans Modrow und recherchieren im Stasi-Archiv. Für die politische Einordnung von Putins Entwicklung sprechen sie u. a. mit dem Investigativ-Journalisten Frederik Obermaier, der die Recherchen zu den Panama Papers mitinitiierte, sowie mit dem langjährigen Moskau-Korrespondenten Manfred Quiring."Klang der Macht" ist eine Ko-Produktion der Kick Film GmbH (Produzent: Moritz Bundschuh, Projektleitung: Alexandra Minzlaff) und ARD Kultur. Rebecca Leiter (Redaktion) und Kristian Costa-Zahn (Head of Content) sind seitens ARD Kultur für das Projekt verantwortlich.Episoden-Übersicht:Folge 1: Der Präsident tanztDie Dresdner Semperoper verbindet Geschichte und Gegenwart: Wo 1989 Beethovens Freiheitsoper "Fidelio "inszeniert wurde, wird Putin 2009 ein Orden verliehen und er trifft Mitglieder seines heutigen Kulturnetzwerks.Folge 2: Der KGB-Offizier1989: Als KGB-Agent erlebt Putin in Dresden die Friedliche Revolution und damit auch den Anfang vom Untergang der Sowjetunion. Damals muss er die Stadt Hals über Kopf verlassen.Folge 3: Der Kampf um DresdenKurz vor dem Fall der Mauer inszeniert Christine Mielitz an der Semperoper Beethovens Befreiungsoper "Fidelio" in einem DDR-Gefängnis - während auf der Straße die Menschen der Staatsmacht der DDR gegenüberstehen.Folge 4: Die Russische MachtmusikLange galt der Star-Dirigent Waleri Gergijew als Speerspitze von Putins Kulturpropaganda. Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny deckte auf, wie Gergijew davon profitierte und ein milliardenschweres Vermögen aufbaute.Folge 5: Putin in PanamaDie Panama Papers gelten als größter Finanzskandal der Geschichte - und immer wieder fällt hier der Name des Cellisten Roldugin, der über dubiose Finanzgeschäfte für seinen Freund Putin zwei Milliarden Dollar versteckt.Folge 6: Anruf vom KanzlerKulturmanager Hajo Frey steht ebenfalls fest an Putins Seite: Er lässt Sergej Roldugin freie Hand am Brucknerhaus in Linz - und wer damit ein Problem hat, erhält einen persönlichen Anruf vom österreichischen Kanzler.Hinweis für Journalistinnen und Journalisten:Wir freuen uns, wenn Sie zum Veröffentlichungstag am 30. September berichten. Ab dann stehen alle sechs Folgen in der ARD Audiothek (https://1.ard.de/KlangderMacht) und auf ardkultur.de bereit.Pressekontakt:ARD Kultur, Kommunikation, Birgit Friedrich, E-Mail: birgit.friedrich@ardkultur.de, Telefon: 0172/3 58 12 82Christian Esser, Barbarella Entertainment, E-Mail: christian.esser@barbarella.de, Telefon: 0221/9 51 59 00Original-Content von: ARD Audiothek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153004/6125411