Köln (ots) -Am 25. September 2025 heißt es bei toom: Arbeitsplätze tauschen und neue Perspektiven gewinnen. Im Rahmen des bundesweiten Aktionstags Schichtwechsel der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen (BAG WfbM) beteiligt sich toom mit zahlreichen Standorten und setzt damit ein starkes Zeichen für Teilhabe, Inklusion und gesellschaftlichen Zusammenhalt.Beim Aktionstag Schichtwechsel treffen Menschen mit und ohne Behinderung im Arbeitsumfeld aufeinander: Mitarbeitende aus Unternehmen des allgemeinen Arbeitsmarkts besuchen Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, Tagesförderstätten oder andere Leistungsanbieter. Dort erhalten sie unmittelbare Einblicke in die vielfältigen Tätigkeitsfelder, erleben die Arbeitswelt vor Ort, arbeiten aktiv mit und gewinnen ein neues Verständnis für die Fähigkeiten und den Beitrag von Menschen mit Behinderungen.Umgekehrt wechseln Beschäftigte aus Werkstätten, Tagesförderstätten oder anderen Leistungsanbietern für einen Tag in die Unternehmen. Dort lernen sie neue Arbeitsumfelder und Berufsfelder kennen, knüpfen wertvolle Kontakte und können sich mit potenziellen künftigen Arbeitgeber:innen austauschen. Ziel des Aktionstags ist es, Vorurteile abzubauen, gegenseitiges Verständnis zu fördern und neue berufliche Perspektiven zu eröffnen."Der Schichtwechsel ist für uns nicht nur ein Aktionstag, sondern ein wichtiges Symbol für unsere Haltung: Jeder Mensch hat Talente und Potenziale, die es zu entdecken und zu fördern gilt - unabhängig von einer Behinderung. Wir danken allen beteiligten Mitarbeitenden und unseren Aktionspartnern, die diesen Perspektivwechsel ermöglichen", so Dominique Rotondi, Geschäftsführer Ware und Logistik bei toom und für das Nachhaltigkeitsengagement verantwortlich.toom zeigt bundesweit EngagementAm 25.09. begrüßt die toom-Zentrale in Köln Beschäftigte der Troisdorfer Werkstatt der Lebenshilfe Rhein-Sieg. Dabei erhalten die Beschäftigten der Werkstatt praktische Einblicke in die Bereiche Marketing, Eigenmarke, Vertrieb und Logistik sowie ins Bausteinlabor von toom. Am darauffolgenden Tag, dem 26.09., besuchen neun toom-Mitarbeitende die Werkstatt in Troisdorf und erhalten die Gelegenheit, die Arbeitsabläufe in den Bereichen Manuelle Montage, Elektromontage, im Lager und in der Verpackung kennenzulernen und selbst Hand anzulegen.Darüber hinaus engagieren sich auch weitere Standorte: Das toom-Pflanzenlager in Bottrop kooperiert mit der Lebenshilfe Oberhausen. Das Logistiklager in Dietzenbach und das Fulfillment Center in Rodgau planen den Schichtwechsel mit der Lebenshilfe Schmerlenbach. Außerdem arbeiten zahlreiche Märkte in der Region Leipzig mit der Lebenshilfe Halle zusammen - beteiligt sind unter anderem Marktleitungen, Regionalverkaufsleitung und Baumarktfachberater von toom. Auch die Märkte in Döbeln und Cham nehmen an einem Schichtwechsel mit lokalen Werkstätten teil.Langfristige Partnerschaften für mehr Teilhabetoom kooperiert bereits seit 2014 mit der Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. und engagiert sich seither vielfältig für Inklusion - unter anderem durch Broschüren in leichter Sprache oder gemeinsame Arbeitsprojekte. Zusätzlich arbeiten viele toom Baumärkte mit lokalen Werkstätten für behinderte Menschen zusammen, um Praktika und Werkstattaußenarbeitsplätze anzubieten.