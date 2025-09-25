Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft First Sentier ernennt Harry Moore zum Vorstandschef, so die Experten von "FONDS professionell".Moore löse Mark Steinberg ab, der zum Jahresende seinen Posten nach sieben Jahren niederlegen werde, heiße es in einer Mitteilung. Moore habe bisher als Chief Commercial Officer in dem Unternehmen gearbeitet, das dem japanischen Finanzkonzern Mitsubishi UFJ gehöre. Seine Karriere habe der Manager bei der First Sentier Group im Jahre 2010 begonnen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
