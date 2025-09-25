Wien (www.fondscheck.de) - Ein hervorragendes Abschneiden in der Vergangenheit garantiert keine guten Ergebnisse in der Zukunft, so die Experten von "FONDS professionell".Es sei enorm wichtig, diesen Punkt immer wieder zu betonen, auch als Anlageberater im Gespräch mit Privatkunden. Dennoch wäre es falsch, bei der Fondsauswahl die Wertentwicklung der vergangenen Jahre einfach zu ignorieren. Schließlich zeige der Blick in den Rückspiegel schon, wer mit den turbulenten Märkten der letzten Zeit erfolgreich umzugehen gewusst habe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 fondscheck.de