Die sogenannte "Task 53" aus einem Programm der Internationalen Energieagentur will die Interoperabilität im V2G-Ökosystem verbessern - also das Zusammenspiel von E-Autos, Ladeinfrastruktur und Stromnetzen. Jetzt hat die "Task 53" einen ersten Automobilpartner gefunden: den VW-Konzern. Bei der "Task 53" handelt es sich um eine Initiative des Electric Vehicle Technology Collaboration Programms innerhalb der International Energy Agency (IEA). Das internationale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net