Maxhütte-Haidhof (ots) -- Prominenter Einsatz für den guten Zweck: Am 25. September begrüßte Paul Janke Kundinnen und Kunden in der Netto-Filiale am Überseering 30 in Hamburg- Spenden für lokale Vereinsarbeit: Noch bis zum 29. November können Kundinnen und Kunden Vereine aus ihrer Region unterstützenWenn Paul Janke an der Netto-Kasse sitzt, wird der Einkauf zum Erlebnis - und zum Statement für gesellschaftliches Engagement. Der gebürtige Hamburger, unter anderem bekannt aus der RTL-Show "Der Bachelor", zeigte in der Netto-Filiale am Überseering 30 vollen Einsatz für den guten Zweck und motivierte Kundinnen und Kunden, sich für die Netto-Spendenaktion "Bring dich ein für deinen Verein" und das Vereinswesen stark zu machen. Deutschlandweit unterstützt Netto Marken-Discount rund 1.600 regionale Vereine. In der Hamburger Filiale kommen die Spenden beispielsweise dem Schwimmverein SV Poseidon Hamburg e.V. zugute - einem von elf Hamburger Vereinen, die Teil der Netto-Spendenaktion sind.Der Kasseneinsatz ist Teil der bundesweiten regionalen Spendenaktion "Bring dich ein für deinen Verein", mit der Netto Marken-Discount noch bis zum 29. November 2025 rund 1.600 gemeinnützige Vereine unterstützt. Kundinnen und Kunden können beim Einkauf ganz einfach helfen - durch das Aufrunden ihres Einkaufsbetrags an den Netto-Kassen oder das Spenden ihres Pfandbons an den Leergutautomaten. An drei ausgewählten Tagen verdoppelt Netto die tagesaktuellen Kundenspenden zudem mit einer Unternehmensspende. Im vergangenen Jahr kamen im Rahmen der regionalen Spendenaktion beeindruckende 770.000 Euro für die Vereinsarbeit in Deutschland zusammen."Ich finde es extrem wichtig, Kinder und Jugendliche von Handy und Konsole wegzubekommen. Heute verbringen viele zu viel Zeit vor Bildschirmen, dabei war ich selbst als Kind fast den ganzen Tag draußen und bereits mit vier Jahren im Fußballverein. Für meine Entwicklung war das enorm wertvoll - Disziplin, Teamgeist und Spaß in einem. Besonders schätze ich auch das Engagement der vielen Ehrenamtlichen, die Vereinsleben überhaupt erst möglich machen. Dass Netto diese Arbeit nun schon seit über vier Jahren unterstützt, rundet die Aktion für mich perfekt ab", sagt Paul Janke.Auch Netto unterstreicht die Bedeutung des prominenten Engagements: "Vereine sind das Herz unserer Gesellschaft. Sie schaffen Gemeinschaft, fördern Talente und stärken den sozialen Zusammenhalt. Als regionaler Nahversorger liegt uns dieses Engagement besonders am Herzen. Wir freuen uns, dass Paul Janke mit seinem Kasseneinsatz die Bedeutung der Vereinsarbeit und unserer Spendenaktion verdeutlicht", sagt Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Netto Marken-Discount.Netto stärkt Regionen durch lokales EngagementMit der Spendenaktion "Bring dich ein für deinen Verein" unterstützt Netto seit 2021 gezielt gemeinnützige Organisationen in dem Einzugsgebiet seiner Netto-Filialen. Insgesamt konnte der Lebensmittelhändler seit Beginn der regionalen Spendenaktion die teilnehmenden Vereine mit bisher über 2,65 Millionen Euro unterstützen.Mehr Informationen zur Aktion, den teilnehmenden Vereinen und Spendenmöglichkeiten finden sich online unter: www.netto-online.de/vereinsspende