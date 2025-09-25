Das Nischen-Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organization, CRO) Indero, ehemals bekannt als Innovaderm, feiert 25 Jahre Fortschritte in der klinischen Forschung. Seit seinen Anfängen als dermatologische Einrichtung in Montreal hat sich Indero zu einem globalen Unternehmen mit Standorten in mehr als 30 Ländern auf 4 Kontinenten entwickelt. Außerdem genießt Indero einen ausgezeichneten Ruf für die Durchführung fachkundiger, effizienter Studien auf dem Gebiet der Dermatologie und seit kurzem auch der Rheumatologie.

Indero wurde 2000 unter dem Namen Innovaderm gegründet. Das Unternehmen, das als klinische Einrichtung begann, ist heute ein global tätiges Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organization, CRO), das für wissenschaftliche Genauigkeit und patientenorientierte Forschung bekannt ist. Seitdem hat Indero durch seine Beteiligung an mehreren wegweisenden Studien, die Entwicklung bahnbrechender Methoden und den Aufbau enger Beziehungen zu Forschern einen maßgeblichen Beitrag zur Gestaltung der dermatologischen Forschungslandschaft geleistet. Aufbauend auf diesem Erfolg möchte das Unternehmen nun sein fundiertes therapeutisches Wissen auch auf dem Gebiet der Rheumatologie einbringen.

Dr. Robert Bissonnette, Gründer und Executive Chairman von Indero, erklärte: "Dermatologie und Rheumatologie sind durch gemeinsame Entzündungswege und sich überschneidende Krankheitsbilder intrinsisch miteinander verbunden. Unsere Expansion auf das Gebiet der Rheumatologie war daher eine natürliche Weiterentwicklung, die durch wissenschaftliche Möglichkeiten, den ungedeckten Bedarf an einer auf Rheumatologie spezialisierten CRO und die feste Überzeugung, dass eine intensivere Forschung für diese Patienten notwendig ist, vorangetrieben wurde."

Dieser doppelte Schwerpunkt wird durch eine robuste Infrastruktur unterstützt, die Biometrie, Pharmakovigilanz, klinische Entwicklung und regulatorische Dienstleistungen umfasst, wodurch eine flexible Full-Service-Betreuung für Auftraggeber gewährleistet wird. Das aktuelle Wachstum des Unternehmens schließt eine erweiterte Präsenz in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika und Nordamerika ein. Trotz der globalen Ausrichtung profitieren Kunden von gleichbleibenden Qualitätsstandards und Unternehmenswerten an allen Standorten sowie von einem einfachen Zugang zu führenden Experten. Das Unternehmen fördert eine starke Unternehmenskultur, indem es Mitarbeiter einstellt, die seine Grundwerte teilen. Darüber hinaus werden laufend Schulungen angeboten und eine transparente Kommunikation gepflegt. Der Unternehmenserfolg zeigt sich nicht zuletzt auch in strategischen Partnerschaften mit führenden klinischen Forschungszentren und wichtigen Meinungsführern auf beiden Fachgebieten. Wir verstehen diese Einrichtungen dabei nicht nur als wichtige Zulieferer, sondern als wichtige Partner, die für uns ebenso wertvoll sind wie unsere Kunden, Patienten und Mitarbeiter.

Innovation ist und bleibt ein zentraler Bestandteil der Identität von Indero und spielt auch eine wichtige Rolle bei der Entwicklung topischer und systemischer Therapien für atopische Dermatitis, Psoriasis und weitere Krankheitsbilder. Das Unternehmen hat zahlreiche Veröffentlichungen zur Frühphasenforschung in Fachzeitschriften mit Peer-Review publiziert und investiert in verschiedene interne Forschungs- und Entwicklungsinitiativen, wie zum Beispiel ein Data-Warehouse-Projekt zur Verbesserung des Studiendesigns und der Machbarkeitsbewertung.

"Unser 25-jähriges Bestehen ist mehr als nur ein Grund zum Feiern. Es ist eine Verpflichtung für die Zukunft", so Jeff Smith, Chief Executive Officer von Indero. "Wir bauen unsere globale Präsenz aus, expandieren auf das Gebiet der Rheumatologie und setzen auf KI, um die Konzeption und Durchführung klinischer Studien zu revolutionieren. Im nächsten Kapitel von Indero dreht sich alles um Skalierung, Geschwindigkeit und wissenschaftlichen Einfluss."

Mit einem wachsenden Team, globaler Reichweite und einem gezielteren strategischen Fokus ist Indero bestens für die nächste Phase seiner Entwicklung aufgestellt, in der das Unternehmen die Studienergebnisse für Auftraggeber, Forscher und vor allem Patienten verbessern möchte.

Über Indero

Indero ist eine CRO mit doppeltem Schwerpunkt auf Dermatologie und Rheumatologie und kann auf über 25 Jahre Erfahrung in der klinischen Forschung und Durchführung von Studien zurückblicken. Unser Full-Service-Ansatz, der vom Protokolldesign über die Patientenrekrutierung bis hin zur Studienüberwachung und Biometrie alles umfasst, bietet Auftraggebern aus der Biotech- und Pharmabranche die solide wissenschaftliche Grundlage und maßgeschneiderte Expertise, die sie benötigen, um ihre Studien effizient und effektiv zum Abschluss zu bringen. Dank unserer Präsenz in Nordamerika, Europa, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum, unseren weitreichenden Beziehungen zu Prüfern und Patienten, die kontinuierlich ausgebaut werden, und unserer eigenen Forschungsklinik, in der wir unsere eigenen Studien entwerfen und durchführen, ist Indero der ideale Partner für klinische Anforderungen auf globaler Ebene.

