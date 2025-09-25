The LYCRA Company, ein weltweit führender Anbieter von Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie, hat heute zwei strategische Führungswechsel angekündigt, die den Innovations- und Wachstumskurs des Unternehmens beschleunigen sollen.

Robert Johnston wurde von seiner früheren Position als Executive Vice President, Operations, zum Chief Operating Officer (COO) befördert, und Doug Kelliher wurde zum Executive Vice President, Product, ernannt. Kelliher tritt der globalen Führungsetage des Unternehmens bei, während Johnston seine Führungsrolle fortsetzt. Beide Führungskräfte unterstehen CEO Gary Smith.

Robert Johnston, Chief Operating Officer

Johnston, seit 35 Jahren bei The LYCRA Company und ihren Vorgängerorganisationen tätig, wird seine Führungsverantwortung um die Produktentwicklung erweitern zusätzlich zu seiner bisherigen Aufsicht über die globalen Produktionsabläufe und die IT. In seiner neuen Funktion wird Johnston die Bereiche F&E-Talente, Laborressourcen und Pilotproduktion leiten, um Innovationen im gesamten Produktportfolio voranzutreiben und die von Kellihers Team festgelegten strategischen Wachstumsprioritäten zu unterstützen.

"Ich fühle mich geehrt, die Rolle des Chief Operating Officer zu übernehmen und die Zukunft unserer Innovationspipeline mitzugestalten", sagte Johnston. "Weltweit streben unsere Teams Spitzenleistungen an und ich freue mich darauf, bereichsübergreifend zu arbeiten, um unsere Betriebsabläufe zu stärken und die Produktentwicklung voranzubringen."

Doug Kelliher, EVP, Product

Kelliher ist Leiter des Produktmanagement-Teams, das Strategien in den Bereichen Fasern, Stoffe und Bekleidung entwickelt und umsetzt. Das Team arbeitet an differenzierten Lösungen, die Mehrwert schaffen und die Bedürfnisse der heutigen Verbraucher erfüllen. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Produktführung bei Timberland, Velcro Companies, Polartec und Milliken Company bringt Kelliher umfangreiches Fachwissen in seine Rolle ein.

"Ich freue mich sehr, Teil von The LYCRA Company zu werden und zu ihrer traditionsreichen Innovationleistung beizutragen", sagte Kelliher. "Angesichts der Stärke unseres globalen Teams und eines klaren Fokus auf differenzierte Produkte, die der Marktnachfrage entsprechen, bin ich zuversichtlich, dass wir neue Wachstumschancen erschließen und unseren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert bieten können."

"Im Zuge der kontinuierlichen Entwicklung der Bekleidungsindustrie konzentrieren wir uns weiterhin auf die Bereitstellung leistungsstarker Lösungen, die den Bedürfnissen der Verbraucher entsprechen und Marken sowie Händlern helfen, sich zu differenzieren und erfolgreich zu sein", sagte Gary Smith, CEO von The LYCRA Company. "Doug und Robert bringen außergewöhnliche Führungsstärke, Weitblick und Branchenerfahrung in ihre Rollen ein und stärken damit unsere Fähigkeit, gemeinsam mit Kunden zu entwickeln, Innovationen zu beschleunigen und transformative Technologien schneller und effizienter auf den Markt zu bringen."

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und produziert innovative Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegebranche und ist Eigentümer der führenden Verbrauchermarken: LYCRA, LYCRA HyFit, LYCRA T400, COOLMAX, THERMOLITE, ELASPAN, SUPPLEX und TACTEL. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware ist weltweit bekannt für seine nachhaltigen Produkte, technische Expertise und Marketingunterstützung. The LYCRA Company steigert den Wert der Produkte ihrer Kunden, indem sie einzigartige Innovationen anbietet, die dem Bedürfnis der Verbraucher nach Komfort und dauerhafter Leistung entsprechen. Erfahren Sie mehr unter thelycracompany.com.

