Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 25.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Geheime Börsenchance: Ist das die bedeutendste Kupferentdeckung Kanadas?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
25.09.2025 15:15 Uhr
237 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE USA/Börse etwas leichter erwartet - Drohender Shutdown schürt Nervosität

DJ MÄRKTE USA/Börse etwas leichter erwartet - Drohender Shutdown schürt Nervosität

DOW JONES--An den US-Börsen zeichnen sich am Donnerstag kleine Kursverluste zum Handelsauftakt ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich etwas leichter. Händler sprechen von Zurückhaltung vor anstehenden Inflationsdaten. Zur Nervosität der Anleger trage auch der drohende "Shutdown" bei, also die Schließung von Behörden und anderen öffentlichen Einrichtungen zum 1. Oktober für den Fall, dass sich der US-Kongress nicht mehr rechtzeitig auf einen Haushalt einigt. Das Weiße Haus hat für diesen Fall schon Massenentlassungen angedroht.

Konjunkturseitig stieg der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter im August um 2,9 Prozent, während Volkswirte einen Rückgang um 0,4 Prozent vorhergesagt hatten. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gingen in der Vorwoche wider Erwarten deutlich zurück. Das Bruttoinlandsprodukt des zweiten Quartals stieg in dritter Lesung stärker als zunächst gemeldet. Etwas später folgen noch die Zahlen zu den Verkäufen bestehender Häuser. Das eigentliche Highlight der Woche, der PCE-Index für die persönlichen Konsumausgaben, wird jedoch erst am Freitag veröffentlicht. Er gilt als bevorzugtes Inflationsmaß der US-Notenbank.

Geschäftszahlen hat der Klebstoffhersteller HB Fuller vorgelegt. Die Aktie verliert vorbörslich 2,1 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Umsatzrückgang gemeldet und das obere Ende des Prognosekorridors für den Jahresgewinn gesenkt hat.

Nach der Ankündigung von Wandelanleihen geht es mit der Aktie des Autoverleihers Hertz Global um 2,4 Prozent nach oben.

Intel gewinnen weitere 2 Prozent. Sie profitieren weiter von einem Bloomberg-Bericht, wonach der Chiphersteller mit der Bitte um ein Investment an Apple herangetreten ist. Erst kürzlich hat Nvidia mitgeteilt, dass sie 5 Milliarden Dollar in den Chiphersteller investieren werde.

Am Anleihemarkt ziehen die Renditen nach den durchweg positiven Konjunkturdaten an. Die Zehnjahresrendite steigt um 4 Basispunkte auf 4,19 Prozent. Der Dollar tendiert behauptet. Der Goldpreis erholt sich leicht nach den Gewinnmitnahmen des Vortags, kommt aber von seinen Tageshochs zurück. Marktteilnehmer verweisen auf die steigenden Marktzinsen, die das zinslos gehaltene Edelmetall weniger attraktiv machen. Die Befürchtung eines Überangebots lässt derweil die Ölpreise leichter tendieren. 

=== 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00  Mi, 19:19  % YTD 
EUR/USD           1,1703    -0,3%   1,1740   1,1739 +13,3% 
EUR/JPY           174,64    -0,0%   174,67   174,64  +7,2% 
EUR/CHF           0,9348    +0,1%   0,9335   0,9338  -0,6% 
EUR/GBP           0,8739    +0,1%   0,8729   0,8732  +5,5% 
USD/JPY           149,23    +0,3%   148,79   148,77  -5,4% 
GBP/USD           1,3392    -0,4%   1,3449   1,3443  +7,5% 
USD/CNY           7,1189    +0,0%   7,1185   7,1204  -1,3% 
USD/CNH           7,1363    -0,0%   7,1370   7,1384  -2,7% 
AUS/USD           0,6564    -0,3%   0,6581   0,6581  +6,4% 
Bitcoin/USD       111.401,30    -1,7% 113.350,20 113.355,70 +20,0% 
 
ROHOEL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          63,90    64,39    -0,8%    -0,49 -10,1% 
Brent/ICE          68,87    69,31    -0,6%    -0,44  -7,6% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           3.739,47   3.736,30    +0,1%    3,17 +42,4% 
Silber            44,60    43,91    +1,6%    0,69 +51,9% 
Platin          1.287,16   1.257,29    +2,4%    29,87 +43,6% 
Kupfer            4,80     4,81    -0,3%    -0,01 +16,8% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/hab

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2025 08:44 ET (12:44 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
  • · massive Käufe durch Noten- und Zentralbanken
  • · Kapitalflucht in sichere Häfen
  • · hohe Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETFs
  • · geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen

Die Aktienkurse vieler Goldproduzenten und Explorer sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert.

Doch es gibt noch Titel, die Nachholpotenzial besitzen. In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Goldaktien jetzt besonders aussichtsreich sind und warum der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter und profitieren Sie von der historischen Gold-Hausse.

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.