Im zweiten Halbjahr glänzt das taiwanesische Kino auf internationalen Bühnen: Bei Filmfestivals in Europa und Nordamerika werden zahlreiche Werke gezeigt, die die wachsende internationale Bedeutung taiwanesischer Filmemacher widerspiegeln.

Beim 78. Internationalen Filmfestival Locarno in der Schweiz erhielt der animierte Kurzfilm "Force Times Displacement" den Medien Patent Verwaltung AG Award. Unter der Regie von Angel Wu verbindet das Werk biologische Bilder, handgezeichnete Illustrationen, Stop-Motion-Techniken und Live-Aufnahmen untermalt von Yueqin-Musik. Das Werk wirft ein Schlaglicht auf den gesellschaftlichen Druck in Taiwan, indem es das Spannungsfeld zwischen Menschen und ihrem Beruf, Tieren und Gottheiten darstellt. Die Premiere in der Schweiz war ausverkauft und wurde vom begeisterten Publikum mit tosendem Applaus gefeiert.

Beim 24. New York Asian Film Festival gewann Pan Ke-yins "Family Matters (????)" den Uncaged Award für den besten Spielfilm. Das Werk ist damit die erste taiwanesische Produktion, die diese Auszeichnung erhalten hat. Der Film beleuchtet auf eindringliche Weise die Dynamik taiwanesischer Familien. Ferner erhielt die Schauspielerin Vivian Sung für ihre Rolle in der taiwanesisch-südkoreanischen Koproduktion "The Secret House" den Best from the East Award.

Auch bei den 82. Internationalen Filmfestspielen von Venedig waren bedeutende Beiträge taiwanesischer Filmemacher vertreten. Das Virtual-Reality-Werk "The Clouds are Two Thousand Meters Up" von Singing Chen gewann den Grand Prize von Venice Immersive. Tsai Ming-liangs Dokumentarfilm "Back Home" war in der offiziellen Auswahl zu sehen. Sein Klassiker "Vive l'amour" wurde in die Venice Classics aufgenommen. "Girl", das Regiedebüt der bekannten Schauspielerin Shu Qi (??), trat im Hauptwettbewerb des Festivals an. Joe Hsiehs animierter Kurzfilm "Praying Mantis" wurde für den Orrizonti-Kurzfilmwettbewerb ausgewählt.

Darüber hinaus gewann "Left-Handed Girl" von Tsou Shih-ching den Gan Foundation Award for Distribution bei der Cannes Critics' Week und wurde auch beim Toronto International Film Festival gezeigt.

Von Kurz- und Spielfilmen bis hin zu Animationsfilmen und immersiven Werken taiwanesische Filmemacher erschaffen weiterhin innovative und wirkungsstarke Erzählungen und vermitteln die Geschichten Taiwans einem weltweiten Publikum.

