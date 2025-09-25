An den US-Börsen zeichnet sich am Donnerstag ein schwacher Start in den Handelstag ab. Der Dow Jones sowie der Nasdaq 100 und S&P 500 dürften zum Auftakt leicht nachgeben. Zuvor hatte das US-Arbeitsministerium frische Arbeitsmarktdaten in Form der Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht, die leicht besser als erwartet ausgefallen waren.Die wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosengeld sind in der Woche bis zum 20. September auf 218.000 gesunken. Damit lag die Zahl ...Den vollständigen Artikel lesen ...
