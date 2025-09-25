BVB-Bilanz und US-Daten im Fokus26. September: Am Freitag richtet sich der Blick von Tokio bis Washington: Von den japanischen Verbraucherpreisen über Spaniens BIP und Italiens Stimmungsindikatoren bis hin zu den US-Daten zu Einkommen, Konsum und Inflation - dazu legt Borussia Dortmund seinen Jahresbericht vor. TERMINE UNTERNEHMEN11:00 DEU: Borussia Dortmund, Veröffentlichung JahresfinanzberichtTERMINE KONJUNKTUR01:30 JPN: Verbraucherpreise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
