MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die ARD hat die Verträge mit Programmdirektorin Christine Strobl und ihrem Stellvertreter, ARD-Chefredakteur Oliver Köhr, um fünf Jahre verlängert. Das entschieden die Intendantinnen und Intendanten der ARD im Einvernehmen mit der Gremienvorsitzendenkonferenz, wie das Sendernetzwerk mitteilte. Die neuen Verträge gelten ab Mai 2026, vorbehaltlich der Zustimmung des BR-Verwaltungsrats.

Strobl und Köhr hatten ihre Posten am 1. Mai 2021 übernommen. Strobl verantwortet seither das Fernsehprogramm Das Erste und die ARD-Mediathek, Köhr koordiniert in seiner Funktion unter anderem politische Magazine, Sondersendungen und Talkformate./svv/DP/stw