Der komponierbare, dialogorientierte Produktexperte erzielt eine zweistellige Steigerung der Konversionsrate für Microsoft und andere führende Marken und Einzelhändler.

Zoovu, die KI-Such- und Produktentdeckungsplattform, hat heute erweiterte Funktionen und eine verbesserte Verfügbarkeit von Zoe bekannt gegeben, ihrem generativen KI-Shopping-Assistenten, der zur Optimierung von E-Commerce-Verkäufen entwickelt wurde. Diese generative Unternehmenstechnologie basiert auf der langjährigen Erfahrung von Zoovu, das weltweit mehr als 4 Millionen KI-gestützte Einkaufstransaktionen erfolgreich abgewickelt hat.

Im Gegensatz zu generischen Chatbots, die nur am Rande eingesetzt werden, ist Zoe komponierbar, modular und nativ in den gesamten Einkaufsprozess integriert. Dieser Ansatz verbessert die Käuferkonversionsrate, da die Kunden mehr Sicherheit bei ihrer Kaufentscheidung gewinnen, da ihnen bei jedem Schritt ein Produkt-Experte zur Verfügung steht, der sie berät, einschließlich auf Produktdetailseiten (PDPs) und in Suchergebnissen, auf Kategorieseiten und in Self-Service-Kundenportalen.

Zoe wurde bereits erfolgreich von fast 50 globalen Marken und Einzelhändlern eingesetzt, darunter Microsoft, Staples, Bosch und die Euronics-Gruppe, und ist nun allgemein verfügbar.

"Wir konnten unseren Kunden ein innovativeres Einkaufserlebnis bieten und dazu beitragen, dass unsere Teams effizienter und besser informiert sind", erklärte Jim Berndelis, General Manager Merchandise bei Officeworks. "Mit den generativen KI-Erfahrungen von Zoovu haben wir die Art und Weise, wie wir Kunden mit dem für sie optimalen Gerät verbinden, erheblich verbessert."

Die meisten E-Commerce-Websites stützen sich nach wie vor ausschließlich auf die Stichwortsuche, statische Produktdetailseiten und einfache Chatbots, während die Käufer zunehmend interaktive, dialogorientierte Einkaufserlebnisse erwarten. Eine Studie von Capgemini aus dem Jahr 2025 ergab, dass 58 der Käufer GenAI-Tools zur Produktrecherche nutzen. Eine Studie von Capgemini aus dem Jahr 2025 ergab, dass 58 der Käufer GenAI-Tools zur Produktrecherche nutzen.

Zoe löst dieses Problem nun mit dialogorientierten GenAI-Erfahrungen, die dort stattfinden, wo Entscheidungen getroffen werden. Es liefert präzise Antworten mit Quellenangaben, erläutert "warum dieses Produkt", vergleicht Optionen und passt die Beratung an die Absichten und Fachkenntnisse des Kunden an ohne dass dieser sich für weitere Informationen an eine andere Website wenden muss.

Behebung des größten Mangels von GenAI im E-Commerce: Datenqualität

Der Kern der Genauigkeit und Intelligenz von Zoe ist der KI-fähige Datenansatz von Zoovu. Die Plattform erfasst und vereinheitlicht Produktdaten aus ERP-, PIM-, E-Commerce-Plattformen, CPQ und Wissensquellen (PDFs, Handbücher, Datenblätter, Blogs, Websites). Anschließend werden diese Informationen angereichert, harmonisiert und strukturiert, damit Zoe zuverlässige Schlussfolgerungen in großem Umfang ziehen kann und fundierte, transparente Antworten liefert, wobei die Markenstimme kontrolliert und die Governance integriert sind.

"E-Commerce-Teams benötigen keinen weiteren Chatbot, sondern einen Produktexperten, der in entscheidenden Momenten zur Verfügung steht und dem man vertrauen kann, dass er korrekte und hilfreiche Antworten gibt", erklärte Jonathan Taylor, Chief Product Officer bei Zoovu. "Dank der kombinierbaren Fähigkeiten und KI-fähigen Daten von Zoe werden komplexe Kataloge zu dialogorientierten Einkaufserlebnissen, die schnell zu implementieren, sicher zu skalieren und nachweislich in mehreren Phasen der Customer Journey leistungsstark sind."

Microsoft hat tatsächlich einen Anstieg der Warenkorb-Hinzufügungsraten um 25 gemeldet, wenn Kunden mit Zoe interagieren. E-Commerce-Teams in Unternehmen können Zoe in nur zwei Wochen einführen und ohne Plattformwechsel auf neue Anwendungsfälle, Kategorien und Märkte ausweiten. Da Zoe direkt in die Website integriert ist und auf KI-fähigen Daten basiert, profitiert jede neue Funktion und Kategorie von derselben kontrollierten Grundlage.

Zoe ermöglicht es, dass derselbe Produktexperte, der eine Markenwebsite betreibt, auch auf Websites von Einzelhandelspartnern syndiziert und in Geschäften auf Kiosksysteme ausgeweitet wird, sodass Käufer überall, wo sie einkaufen, konsistente und vertrauenswürdige Antworten erhalten.

Um Zoes Fähigkeiten in Aktion zu erleben und die Ergebnisse der Kunden zu erfahren, registrieren Sie sich bitte für das Webinar von Zoovu am 15. Oktober.

