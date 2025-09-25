EQS-News: Finexity AG
Hamburg, 28. September 2025 - Das Hamburger Unternehmen FINEXITY (ISIN: DE000A40ET88, WKN: A40ET8, Ticker: FXT), der führende Handelsplatz für tokenisierte Private Markets Investments, setzt der Internationalisierung seines Capital Markets Geschäfts einen weiteren strategischen Meilenstein. Erstmals eröffnet ein in Deutschland reguliertes Wertpapier Privatanlegern den direkten Zugang zu einem der weltweit dynamischsten Immobilienmärkte - Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Internationale Expansion stärkt Capital Markets
Mit seiner Präsenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten treibt FINEXITY den Ausbau seines Capital Markets-Geschäft zielgerichtet voran. In einem zweistufigen Ansatz startet FINEXITY zunächst die erste Emission für deutsche Privatanleger, die reinen regulierten und liquiden Zugang zu ausgewählten Luxusimmobilien in Dubai erhalten. Parallel baut FINEXITY professionelle Fondsstrukturen für institutionelle Investoren auf, die im ersten Quartal 2026 an den Markt gehen sollen.
Reguliertes Exposure für deutsche Investoren - erstmals in Dubai
Das neue Wertpapier finanziert das Redevelopment einer Luxusvilla im renommierten Stadtteil Al Barari und ist ab dem 6. Oktober 2025, 12:00 Uhr CET, über die Handelspartner des FINEXITY-Handelsplatzes zeichnungsfähig. Bereits ab heute können Privat- und professionelle Anleger über die an den FINEXITY Handelsplatz angeschlossenen Handelspartner erste Reservierungen für die Primärmarktplatzierung vornehmen. Damit etabliert FINEXITY einen neuen Standard: internationale Top-Immobilien als regulierte Wertpapiere - in kleiner Stückelung, handelbar und liquide.
Wachstumsmarkt Vereinigte Arabischen Emirate
Dubai zieht traditionell internationale Investoren an, darunter zunehmend eine wachsende Zahl deutscher Anleger, die Immobilien vor allem als Investment erwerben. Rund 43% des Gesamtwerts aller Wohnimmobilien in Dubai befinden sich bereits in ausländischer Hand, mit einem Anstieg von 20% zwischen 2020 und 2022.
FINEXITY bietet hier einen Unterschied: Statt ganze Immobilien zu erwerben, erhalten Anleger über ein in Deutschland reguliertes Wertpapier kuratierten Zugang zu lokal strukturierten Investments mit professionellem Team vor Ort - transparent, liquide und in kleiner Stückelung.
Dieser Schritt fällt in ein äußerst dynamisches Marktumfeld: Dubai zählt laut Knight Frank Wealth Report 2024 zu den am schnellsten wachsenden Hotspots für vermögende Privatpersonen. Parallel dazu wächst auch der Finanzplatz: Laut Reuters, meldete das Dubai International Financial Centre (DIFC) im ersten Halbjahr 2025 ein Plus von 32 % bei Firmenregistrierungen, darunter zahlreiche Asset Manager, Family Offices und Hedgefonds.
Der Immobilienmarkt profitiert direkt von diesem Trend und weist in den Segmenten Ultra-Luxus- und Prime Real Estate zweistellige Wachstumsraten auf.
Zweistelliges Millionen-Emissionsvolumen in 2026 geplant
"Mit der Erschließung des Dubai-Marktes schaffen wir die Grundlage für den weiteren Ausbau eines global vernetzten Emissions-, Platzierungs- und Handelsgeschäfts," unterstreicht Paul Huelsmann, CEO der FINEXITY Group und mit seiner Dependance seit 2024 in Dubai präsent. "Für 2026 planen wir Emissionen im zweistelligen Euro-Millionenbereich, die Privatanlegern gezielt Exposure in Immobilien der VAE eröffnen werden. Für uns bleibt dieser Markt ein Wachstumsmarkt mit einem enormen Potential."
Stärkung des Kapitalmarktprofils nach Börsendebüt
Nach dem erfolgreichen Börsengang im m:access-Segment der Börse München (Ticker: FXT) stärkt FINEXITY mit der Expansion in Dubai konsequent sein Kapitalmarktprofil. Mit inzwischen über 250 gelisteten Wertpapieren, einer wachsenden internationalen Investorenbasis und einem klaren Expansionskurs unterstreicht das Unternehmen seine Rolle als führende Infrastruktur für tokenisierte Private Markets in Europa - und zunehmend auch weltweit.
Über FINEXITY
¹FINEXITY Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000; Die angegebenen Zahlen sind Pro-forma-Zahlen, ungeprüft und dienen nur zur Veranschaulichung. Der Erwerb von 90,10 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.
25.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
