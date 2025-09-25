EQS-News: Finexity AG / Schlagwort(e): Expansion/Produkteinführung

Finexity AG: FINEXITY öffnet deutschen Anlegern Dubai-Markt mit regulierten Wertpapieren



25.09.2025 / 15:37 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



FINEXITY treibt internationale Expansion des Capital Markets-Geschäfts konsequent weiter voran - erste Privatkunden-Emission startet, institutionelle Fondsstrukturen folgen Q1 2026.

FINEXITY ermöglicht ersten regulierter Zugang für deutsche Privatanleger zu Dubais Luxusimmobilien - liquide und digital investierbar.

FINEXITY plant für 2026 Emissionen im zweistelligen Euro-Millionenbereich

Hamburg, 28. September 2025 - Das Hamburger Unternehmen FINEXITY (ISIN: DE000A40ET88, WKN: A40ET8, Ticker: FXT), der führende Handelsplatz für tokenisierte Private Markets Investments, setzt der Internationalisierung seines Capital Markets Geschäfts einen weiteren strategischen Meilenstein. Erstmals eröffnet ein in Deutschland reguliertes Wertpapier Privatanlegern den direkten Zugang zu einem der weltweit dynamischsten Immobilienmärkte - Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten.



Internationale Expansion stärkt Capital Markets

Mit seiner Präsenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten treibt FINEXITY den Ausbau seines Capital Markets-Geschäft zielgerichtet voran. In einem zweistufigen Ansatz startet FINEXITY zunächst die erste Emission für deutsche Privatanleger, die reinen regulierten und liquiden Zugang zu ausgewählten Luxusimmobilien in Dubai erhalten. Parallel baut FINEXITY professionelle Fondsstrukturen für institutionelle Investoren auf, die im ersten Quartal 2026 an den Markt gehen sollen.



Reguliertes Exposure für deutsche Investoren - erstmals in Dubai

Das neue Wertpapier finanziert das Redevelopment einer Luxusvilla im renommierten Stadtteil Al Barari und ist ab dem 6. Oktober 2025, 12:00 Uhr CET, über die Handelspartner des FINEXITY-Handelsplatzes zeichnungsfähig. Bereits ab heute können Privat- und professionelle Anleger über die an den FINEXITY Handelsplatz angeschlossenen Handelspartner erste Reservierungen für die Primärmarktplatzierung vornehmen. Damit etabliert FINEXITY einen neuen Standard: internationale Top-Immobilien als regulierte Wertpapiere - in kleiner Stückelung, handelbar und liquide.



Wachstumsmarkt Vereinigte Arabischen Emirate

Dubai zieht traditionell internationale Investoren an, darunter zunehmend eine wachsende Zahl deutscher Anleger, die Immobilien vor allem als Investment erwerben. Rund 43% des Gesamtwerts aller Wohnimmobilien in Dubai befinden sich bereits in ausländischer Hand, mit einem Anstieg von 20% zwischen 2020 und 2022.



FINEXITY bietet hier einen Unterschied: Statt ganze Immobilien zu erwerben, erhalten Anleger über ein in Deutschland reguliertes Wertpapier kuratierten Zugang zu lokal strukturierten Investments mit professionellem Team vor Ort - transparent, liquide und in kleiner Stückelung.



Dieser Schritt fällt in ein äußerst dynamisches Marktumfeld: Dubai zählt laut Knight Frank Wealth Report 2024 zu den am schnellsten wachsenden Hotspots für vermögende Privatpersonen. Parallel dazu wächst auch der Finanzplatz: Laut Reuters, meldete das Dubai International Financial Centre (DIFC) im ersten Halbjahr 2025 ein Plus von 32 % bei Firmenregistrierungen, darunter zahlreiche Asset Manager, Family Offices und Hedgefonds.

Der Immobilienmarkt profitiert direkt von diesem Trend und weist in den Segmenten Ultra-Luxus- und Prime Real Estate zweistellige Wachstumsraten auf.



Zweistelliges Millionen-Emissionsvolumen in 2026 geplant

"Mit der Erschließung des Dubai-Marktes schaffen wir die Grundlage für den weiteren Ausbau eines global vernetzten Emissions-, Platzierungs- und Handelsgeschäfts," unterstreicht Paul Huelsmann, CEO der FINEXITY Group und mit seiner Dependance seit 2024 in Dubai präsent. "Für 2026 planen wir Emissionen im zweistelligen Euro-Millionenbereich, die Privatanlegern gezielt Exposure in Immobilien der VAE eröffnen werden. Für uns bleibt dieser Markt ein Wachstumsmarkt mit einem enormen Potential."



Stärkung des Kapitalmarktprofils nach Börsendebüt

Nach dem erfolgreichen Börsengang im m:access-Segment der Börse München (Ticker: FXT) stärkt FINEXITY mit der Expansion in Dubai konsequent sein Kapitalmarktprofil. Mit inzwischen über 250 gelisteten Wertpapieren, einer wachsenden internationalen Investorenbasis und einem klaren Expansionskurs unterstreicht das Unternehmen seine Rolle als führende Infrastruktur für tokenisierte Private Markets in Europa - und zunehmend auch weltweit.



Disclaimer

Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für ein öffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar, insbesondere nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung).

Über FINEXITY

FINEXITY ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Über eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt FINEXITY über 50 Emittenten von tokenisierten Private Market-Investments mit sechs Handelspartnern und über 84.000¹ registrierten Anlegern. Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl alternativer Anlageklassen - darunter Private Equity, Private Credit, Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien und Collectibles. Zu den angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern und Vermögensverwaltern auch Sparkassen und Volksbanken.



Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen - von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.



Die Gruppe hat in den vergangenen Jahren über 25 Millionen Euro an Wachstumskapital von Business Angels, strategischen Investoren als auch Venture Capital eingesammelt. ¹FINEXITY Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000; Die angegebenen Zahlen sind Pro-forma-Zahlen, ungeprüft und dienen nur zur Veranschaulichung. Der Erwerb von 90,10 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.



Mehr Infos unter: www.finexity-group.com



Medienkontakte FINEXITY

Robin Tillmann Sascha Dettmar

E-Mail: presse@finexity.com E-Mail: sascha@dettmar.email

Mobile: +49 175 389 7878 Mobile: +49 151 1007 0566



25.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

