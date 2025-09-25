Mainz (ots) -
Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext:
Dienstag, 7. Oktober 2025, 22.15 Uhr
Die Anstalt
Politsatire mit Max Uthoff, Maike Kühl und Claus von Wagner
Zehn Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen trifft sich das "Anstaltsensemble" zu einem satirischen Update. Sind wir auf dem richtigen Weg? Wie nah sind wir den vereinbarten Zielen schon gekommen?
Gemeinsam mit ihren Gästen Teresa Reichl und Abdelkarim präsentieren Maike Kühl, Max Uthoff und Claus von Wagner die Ökobilanz der letzten Dekade und werfen einen Blick in die Zukunft unserer Umwelt.
