Mainz (ots) -Woche 41/25Sa., 4.10.Bitte geänderten Programmablauf ab 23.00 Uhr beachten:23.00 das aktuelle sportstudio0.35 heute Xpress (VPS 0.25)0.40 Filmnacht im ZDF (VPS 0.30)The 355 - Absolute Geheimsache2.30 Die Spezialistin (VPS 2.20)4.00 The Locksmith - Der Spezialist (VPS 3.50)5.25- Länderspiegel (VPS 5.15)5.45Woche 44/25So., 26.10.Bitte geänderten Programmablauf und neuen Ausdruck ab 0.30 Uhr beachten:0.30 Terra X History (HD/UT)Margot Friedländer. Acht Gespräche und ein AusflugDeutschland 2024Im Streaming: 25. September 2024, 10.00 Uhr bis 25. September 20291.30 Gestern waren wir noch Kinder (VPS 1.15)2.15 Gestern waren wir noch Kinder (VPS 2.00)3.00 Gestern waren wir noch Kinder (VPS 2.45)3.45 Gestern waren wir noch Kinder (VPS 3.30)4.30 Bares für Rares - Händlerstücke (VPS 4.15)(Weiterer Ablauf ab 4.40 Uhr wie vorgesehen."Terra X History: Verliebt, verlobt, verheiratet. Mythos Hochzeit" entfällt.) Fr., 31.10.Bitte geänderten Programmablauf und neuen Ausdruck ab 1.10 Uhr beachten:1.10 Terra X History (HD/UT)Margot Friedländer. Acht Gespräche und ein Ausflug(vom 26.10.2025)Deutschland 20242.10 Terra X (VPS 1.55)Welten-Saga2.55 Terra X (VPS 2.40)Australien-Saga3.40 Wo ist meine Schwester? (VPS 3.25)5.10- Bares für Rares - Händlerstücke (VPS 4.55)5.30(Die Wiederholung "Terra X History: Verliebt, verlobt, verheiratet. Mythos Hochzeit" entfällt.)Woche 45/25Sa., 1.11.Bitte Programmänderung beachten:12.15 Der Eisenhans (VPS 12.14)(Text und weitere Angaben s. So., 1.11.2025, 10.15 Uhr)(Weiterer Ablauf ab 13.40 Uhr wie vorgesehen."Der große Schwindel" entfällt.)So., 2.11.Bitte Programmänderung beachten:10.15 Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 10.14/HD/UT)Die Trödel-Show mit Horst Lichter(Erstsendung 19.5.2024)Deutschland 2024Im Streaming: 2. November 2025, 06.00 Uhr bis 2. November 2030("Der Eisenhans" wird vorgezogen auf Sa., 1.11.2025, 12.15 Uhr)