Zürich (ots) -Die Wirtschaftsmagazine BILANZ und PME haben gemeinsam mit Statista die "Top Innovativen Unternehmen 2026" der Schweiz (https://www.bilanz.ch/unternehmen/das-sind-die-top-innovatoren-der-schweiz-862168) gekürt. Microsoft Schweiz belegt dabei im Gesamtranking aller in der Schweiz ansässigen internationalen Unternehmen den ersten Platz und wird für die führende Rolle bei der digitalen Transformation der Schweizer Wirtschaft gewürdigt.Microsoft überzeugte die Jury in allen drei Kernbereichen: allgemeine Innovativität, Produktinnovation und Innovationskultur.Catrin Hinkel, CEO von Microsoft Schweiz, freut sich über die Auszeichnung: "Unsere Mitarbeitenden, Kunden und Partner zeigen Tag für Tag: Innovation entsteht durch Zusammenarbeit und gegenseitiges Vertrauen. Gemeinsam arbeiten wir daran, die digitale Zukunft zu gestalten und das Wirtschaftswachstum in der Schweiz weiter voranzutreiben. Diese Anerkennung würdigt das gesamte Schweizer Innovations-Ökosystem."Ein verlässlicher Partner für die digitale Wirtschaft in der SchweizSeit 36 Jahren gestaltet Microsoft die digitale Zukunft der Schweiz mit. Von der Einführung lokaler Rechenzentren vor sechs Jahren über die Eröffnung des Microsoft Innovation Hub im Jahr 2022 bis zur Ankündigung weiterer Investments von 400 Millionen US-Dollar im Juni dieses Jahres, arbeitet Microsoft kontinuierlich daran, die Schweiz im Bereich von Cloud und künstlicher Intelligenz weiter zu stärken und eine verlässliche und sichere digitale Infrastruktur bereitzustellen. Heute unterstützt Microsoft in der Schweiz über 50'000 Kunden und 4'600 Partner bei ihrer digitalen Transformation und stärkt damit die digitale Souveränität des Landes. Eine Vielzahl an Schweizer Unternehmen und Startups nutzen Microsofts KI-Technologien produktiv im Alltag.Catrin Hinkel: "Neue Technologien wie KI verändern die Wirtschaft grundlegend. Mit unserem langfristigen Engagement in der Schweiz möchten wir diesen Wandel aktiv mitgestalten - etwa durch unsere jüngste Investition in Cloud- und KI-Infrastruktur und Weiterbildung. So stellen wir sicher, dass unsere Schweizer Kunden Zugriff auf die aktuellsten Technologieentwicklungen haben - ob Grosskonzern, KMU oder Startup."Seit 2019 hat Microsoft über 30 Millionen Schweizer Franken an technologischen Ressourcen für mehr als 1.500 lokale Startups bereitgestellt und damit über 11.000 Arbeitsplätze geschaffen. Zudem fördert Microsoft KI-Kompetenzen in der breiten Bevölkerung durch Plattformen wie AI-Fitness.ch und LerneKI.ch. Bis 2027 hat sich Microsoft zum Ziel gesetzt, eine Million Menschen in der Schweiz bei KI-Weiterbildung zu unterstützen.Zur MethodikBilanz, PME und Statista küren jährlich die "Top Innovativen Unternehmen" der Schweiz basierend auf den Ergebnissen aus Befragungen von Innovations-Experten und Arbeitnehmenden aus der Schweiz sowie objektiven Kriterien wie der Anzahl der Patente oder deren technologische Relevanz. Bereits 2024 belegte Microsoft im Gesamtranking aller in der Schweiz ansässigen internationalen Unternehmen den ersten Platz. 2025 wurde Microsoft Schweiz mit dem ersten Platz im Branchenranking "Elektrotechnik und Industrietechnik" sowie dem zweiten Platz im Gesamtranking aller in der Schweiz ansässigen internationalen Unternehmen ausgezeichnet.Über Microsoft SchweizMicrosoft betreibt in der Schweiz vier Rechenzentren, so dass Kunden ihre Daten sicher in der Microsoft Cloud speichern können. In enger Zusammenarbeit mit der ETH Zürich und der EPFL betreibt Microsoft Forschung und Entwicklung im eigenen Spatial AI Lab. Im Jahr 2022 eröffnete Microsoft Schweiz zudem sein Microsoft Innovation Hub im neuen Hauptsitz im Circle am Flughafen Zürich. Dieser neu geschaffene Raum bietet immersive Branchenerfahrungen und tiefgreifendes technisches Engagement mit Fokus auf Geschäftsergebnisse für Kunden.Das Unternehmen wird von der 15-köpfigen Schweizer Geschäftsleitung geführt, die seit Mai 2021 von Catrin Hinkel, CEO von Microsoft Schweiz, geleitet wird. Gemeinsam mit über 1'000 Kolleg*innen in Bern, Genf und Zürich setzt sich das Team dafür ein, wirkungsvolle Cloud-Transformationsstrategien und Partnerschaften für Kunden in der Schweiz zu fördern.