Allegro DVT, ein führender Anbieter von Digital-Video-Technologielösungen, gab heute die Veröffentlichung einer vollständigen Palette von Lösungen bekannt, um die Einführung des Next-Generation AV2-Codecs der Alliance for Open Media (AOMedia) zu beschleunigen.

Der AV2-Codec, dessen Veröffentlichung für Ende 2025 angekündigt wurde (AOMedia, 15. September), stellt einen bedeutenden technologischen Fortschritt in der Videokompressionsleistung dar. Er wird insbesondere eine verbesserte Unterstützung für AR/VR-Anwendungen bieten, die Verarbeitung von Bildschirm-Inhalten optimieren und zahlreiche weitere Verbesserungen für ein überragendes Medienerlebnis ermöglichen.

Die von Allegro DVT angekündigten AV2-Produkte umfassen:

Sirius AV2 Compliance Test Suite Eine umfassende Decoder-Verifikationslösung, die die AV2-Konformität auf Basis des öffentlich zugänglichen AVM-Quellcodes erleichtert. Die Sirius AV2 Test Suite ermöglicht eine robuste Validierung von Hardware- und Software-basierten AV2-Decodern, indem Testfälle für alle Randbedingungen, Gleichungen und Verzweigungen bereitgestellt werden. Ein vollständiger Coverage-Bericht ist ebenfalls enthalten, um Entwicklern volles Vertrauen in ihre AV2-Decoder-Implementierung zu geben und die höchsten für die Marktreife erforderlichen Compliance-Standards zu erfüllen.

Astralis AV2 VQ Analyzer Ein leistungsstarkes Analyse- und Debugging-Tool, das tiefgehende Einblicke in AV2-Bitstreams bietet. Es unterstützt Entwickler bei der Effizienzoptimierung, beschleunigt das Debugging und ermöglicht die Bereitstellung qualitativ hochwertiger und konformer Video-Encoder- und Decoder-Lösungen in kürzerer Time-to-Market.

Pulsar AV2 Decoder Semiconductor IP Fertig zur Integration: Eine Halbleiter-IP, die erstklassige AV2-Decodierleistung in SoCs für die nächste Generation von Consumer-Geräten und Streaming-Plattformen bringt und gleichzeitig energieeffizientes, qualitativ hochwertiges Playback ermöglicht. Die Pulsar AV2 Decoder IP wird kurz nach der Veröffentlichung der AV2-Spezifikation verfügbar sein.

"Durch die Kombination von Compliance-Bitstreams, fortschrittlichen Analysetools und Halbleiter-IPs für den kommenden AV2-Codec ist Allegro DVT einzigartig positioniert, um der Videoindustrie die Einführung von AV2 zu erleichtern, indem die Veröffentlichung von AV2-Produkten beschleunigt wird", sagte Nouar Hamze, CEO von Allegro DVT. "Mit über 22 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung von Video-Compliance-Lösungen und einer erfolgreichen Historie in der Lieferung hochwertiger AV1-, VP9-, VVC-, HEVC-, AVC- und LCEVC-Lösungen zeigt Allegro DVT erneut sein Engagement für offene Video-Standards und stellt die notwendigen Tools und Technologien für eine nahtlose Branchenadoption bereit."

Allegro DVT, ein weltweit tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in Grenoble/Frankreich, ist führender Anbieter von Digital-Video-Technologielösungen, einschließlich Video-Compliance-Tools und Halbleiter-Video-IPs. Mit der Übernahme von Vicuesoft erweiterte Allegro DVT sein Portfolio an Video-Compliance-Tools um die branchenführende VQ Analyzer Software.

