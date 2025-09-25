Baden-Baden (ots) -KI, Trump, Wehrpflicht - die Welt ist in Aufruhr. Im neuen SWR Podcast analysiert Mathias Richling gemeinsam mit prominenten Gästen das Zeitgeschehen auf humorvolle Art und Weise. "Was für Zeiten - Richling plus 1" startet am 25. September 2025 in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/was-fuer-zeiten-richling-plus-1/urn:ard:show:c4ffb0871e7571d7/) und überall, wo es Podcasts gibt.Eine verblüffende Analyse des ZeitgeschehensDie Demokratie steht weltweit unter Druck, die Rüstungsindustrie erlebt einen gewaltigen Boom, Künstliche Intelligenz übernimmt das Denken, Social Media die Gefühle - was sind das für Zeiten, in denen wir leben? Satiriker und Parodist Mathias Richling geht dieser Frage auf den Grund und lädt dazu alle zwei Wochen spannende Gäste in seinen Podcast ein. Gemeinsam rätseln sie sich durch verschiedene Rubriken, analysieren das Zeitgeschehen, ziehen Parallelen zur Vergangenheit und wagen Ausblicke, die oft ebenso erschreckend wie faszinierend sind - stets mit scharfem Verstand und überraschendem Humor.Clemens Bratzler, SWR Programmdirektor Information, Sport, Fiktion, Service und Unterhaltung:"Mathias Richling ist eine Institution, wenn es um die kluge und humorvolle Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen Themen geht. Sein Podcast "Richling plus 1" mit den unterschiedlichsten prominenten Gästen soll inspirieren und dazu anregen, aktuelle Themen aus ganz neuen Blickwinkeln zu betrachten. Ich freue mich sehr über diese Bereicherung für die ARD Audiothek."Mathias Richling, Satiriker, Parodist und Podcast-Host:"Für mich ist der Podcast eine spannende Herausforderung. Ich liebe es, mit meinem Bühnenprogramm zu touren und auf Youtube mit "richling backstage" präsent zu sein - aber das intime Format meines neuen Podcasts "Richling plus 1" bietet eine ganz andere Möglichkeit, mit meinen großartigen Gästen in den Dialog zu gehen und Themen pointiert zu vertiefen, die uns alle bewegen.""Was für Zeiten - Richling plus 1" in der ARD AudiothekDer SWR Podcast richtet sich an alle, die diese komplexe Welt besser verstehen wollen. Zu den ersten Gästen zählen Lisa Feller, Oliver Polak, Nico Semsrott, Ziffy, Abdelkarim, Moritz Neumeier, Florian Schroeder, Bastian Bielendorfer und Alina Khani. "Was für Zeiten - Richling plus 1" startet am 25. September in der ARD Audiothek (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ardaudiothek.de%2Fsendung%2Fwas-fuer-zeiten-richling-plus-1%2Furn%3Aard%3Ashow%3Ac4ffb0871e7571d7%2F&data=05%7C02%7CLisa.Gerhardt%40swr.de%7Cadc84b6e2e74412fffa008ddfa9739a1%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638942249606671303%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=2fJ3C9NG5x%2BXryMy1wPGfcwHHnvMi6sezY8YtwhP7s4%3D&reserved=0) und überall, wo es Podcasts gibt.Weitere Informationen unter: swr.li/richling-plus-1Fotos unter ARD-foto.de (https://www.ard-foto.de/)Newsletter: "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt:Lisa Gerhardt, Tel. 07221 929 22453, lisa.gerhardt@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6125505