Chancen & Risiken: DAX unter Druck - wie weit kann es fallen?

Mit einem Discount Put Optionsschein von Morgan Stanley (WKN: MJ60VW) lässt sich aktuell eine attraktive Seitwärtsrendite von 192,92% p.a. erzielen. Mehr dazu in diesem Video.

?? WKN: MJ60VW

Der DAX zeigt weiterhin Schwäche - es könnte nach unten gehen! In diesem Video zeige ich dir, wie du auf fallende Kurse reagieren kannst und wie ein Discount-Put Optionsschein dabei helfen kann.



? Aktuelle Lage im DAX

? Chancen & Risiken bei fallenden Kursen

? Discount Optionsschein: MJ60VW

Interessenkonflikt:

Ich halte selbst Positionen in den besprochenen Basiswerten oder Finanzinstrumenten. Diese Analyse stellt keine Anlageberatung dar, sondern dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken. Jeder Anleger sollte eigene Recherchen durchführen und seine individuelle Risikobereitschaft berücksichtigen.



