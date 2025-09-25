© Foto: Stringer - HPIC

Teslas Albtraum nimmt Gestalt an: Xiaomi will seine E-Autos nach Europa bringen und plant sogar Fabriken vor Ort. Anleger wittern eine neue Macht im Rennen um Marktanteile.Xiaomi treibt seine Expansion nach Europa voran und plant für 2027 den Marktstart seiner Elektroautos in der Region. Wie Vizepräsident Xu Fei gegenüber CNBC erklärte, bereitet der Konzern derzeit Showrooms vor, die den Kunden nicht nur Probefahrten, sondern auch Einblicke in das gesamte Xiaomi-Ökosystem bieten sollen. "Die Nutzer müssen das Auto erleben, nicht nur für eine Probefahrt ... sie müssen auch das Ökosystem verstehen", sagte Xu. Ein völlig neues Modell für Europa soll es nicht geben. Stattdessen setzt Xiaomi auf …