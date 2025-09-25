Ethereum Prognose: Experten sehen Verdreifachung bis Jahresende möglich

Nach der jüngsten Korrektur stellt sich bei Ethereum die Frage, ob die Rallye bereits beendet ist oder ob das traditionell starke vierte Quartal weitere Kursgewinne bringen könnte. Während der Altcoin nach seinen neuen Allzeithochs im August eine deutliche Korrektur erlebt hat, sehen renommierte Analysten enormes Potenzial für die kommenden Monate. Besonders optimistische Prognosen rechnen mit einer möglichen Verdreifachung bis zum Jahresende.

Tom Lee prognostiziert 12.000-15.000 Dollar für Ethereum

Tom Lee, Chefstratege des Analystenhauses Fundstrat und gleichzeitig bei der ETH-Holding BitMine aktiv, zeigt sich außergewöhnlich bullisch für Ethereum. Laut seinen aktuellen Aussagen ist bis zum Jahresende ein Kurs zwischen 12.000 und 15.000 US-Dollar realistisch, was vom aktuellen Niveau eine Verdreifachung bedeuten würde. Lees Optimismus gründet sich auf das große Interesse von Wall Street-Investoren am Altcoin, wie die ETF-Zuflüsse der vergangenen Monate eindrucksvoll belegen.

Der Experte rechnet angesichts des ETH-Booms mit einer grundlegenden Neubewertung der Kryptowährung. Konkret erwartet Lee, dass sich Ethereum im Verhältnis zum Bitcoin-Preis wieder auf seine vorherigen Höchststände erholt. Da Lee für Bitcoin einen Jahresendkurs von 250.000 US-Dollar prognostiziert, geht er entsprechend von einer ebenfalls deutlichen Kurssteigerung bei Ethereum aus. Diese Einschätzung wird durch das saisonal starke vierte Quartal gestützt, das historisch oft Auslöser für neue Aufwärtsbewegungen war.

Standard Chartered sieht langfristiges Wachstum bis 25.000 Dollar

Tom Lee ist mit seiner bullischen Einschätzung nicht allein. Die Investmentbank Standard Chartered hat eine neue Prognose veröffentlicht, die ebenfalls erhebliches Kurspotenzial für Ethereum sieht. Bis zum Ende dieses Jahres erwarten die Analysten einen Anstieg auf 7.500 US-Dollar. Die Bank blickt jedoch auch über 2025 hinaus und sieht die aktuelle Rallye als langfristigen Trend.

Für 2026 rechnen die Marktbeobachter mit einem Kursniveau von rund 12.000 US-Dollar. 2027 wird dann ein Kurs von 18.000 US-Dollar erwartet, bevor 2028 schließlich ein Zyklushoch bei 25.000 US-Dollar erreicht werden könnte. Diese gestaffelten Prognosen zeigen, dass institutionelle Analysten Ethereum als langfristige Wachstumsstory betrachten und das aktuelle Umfeld als günstigen Einstiegspunkt sehen.

Bitcoin Hyper revolutioniert Blockchain-Technologie im Presale

Neben Ethereum bietet auch der Bitcoin-Sektor interessante Investmentmöglichkeiten, insbesondere durch innovative Projekte wie Bitcoin Hyper. Dieses noch unbekannte Projekt steht kurz davor, die Bitcoin-Blockchain auf ein völlig neues Level zu heben. Die Layer-2-Anwendung nutzt die Solana Virtual Machine (SVM), um bei Bitcoin alle Anwendungen der Solana-Blockchain zu ermöglichen.

Konkret bedeutet dies, dass Bitcoin-Anlegern erstmals Funktionen wie Staking, Lending und weitere DeFi-Anwendungen zur Verfügung stehen. Sollte dieses einzigartige Angebot vom Markt angenommen werden, prognostizieren Experten für den eng in dieses Ökosystem eingebundenen Bitcoin Hyper Token erhebliche Kurschancen. Das Projekt bietet zusätzlich attraktive Staking-Prämien von 65 Prozent pro Jahr, wobei bereits über 800 Millionen Token eingelagert wurden. Mit mehr als 17 Millionen US-Dollar eingesammeltem Kapital und regelmäßigen Preiserhöhungen im Presale zeigt das Projekt eine beeindruckende Entwicklung.

