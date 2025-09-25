Rekordanstieg bei Krypto-Millionären trotz Bitcoin-Korrektur

Trotz der jüngsten Marktkorrektur erreicht die Anzahl der Krypto-Millionäre weltweit einen neuen Rekordstand. Laut dem aktuellen Wealth-Report von Henley & Partners ist die Zahl der Menschen mit einem Kryptovermögen von über einer Million US-Dollar um beeindruckende 40 Prozent auf 241.700 Personen gestiegen. Diese Entwicklung fällt mit einem entscheidenden Jahr für die institutionelle Akzeptanz von Kryptowährungen zusammen.

Explosive Zunahme von Krypto-Vermögen aller Kategorien

Die Daten des Vermögens- und Staatsbürgerschaftsberatungsunternehmens Henley & Partners zeigen ein beeindruckendes Wachstum über alle Vermögenskategorien hinweg. Die Anzahl der Menschen mit einem Kryptovermögen von über zehn Millionen US-Dollar stieg um 38 Prozent auf 450 Personen. Noch spektakulärer ist der Anstieg bei den Krypto-Milliardären, deren Zahl um 29 Prozent auf 36 Personen zunahm.

Besonders der starke Kursanstieg von Bitcoin hat laut den Experten maßgeblich zu dieser Entwicklung beigetragen. Das signifikante Wachstum fällt mit einem Jahr zusammen, das als entscheidend für die institutionelle Einführung von Kryptowährungen gilt. Die anhaltende Adoption durch große Unternehmen und Finanzinstitute treibt nicht nur die Kurse, sondern auch die Vermögensbildung im Kryptosektor voran.

Wie viel Bitcoin Sie für den Millionärs-Status benötigen

Bei einem aktuellen Bitcoin-Kurs von rund 95.000 Euro ergeben sich je nach Positionsgröße unterschiedliche Szenarien für den Millionärs-Status. Für 0,001 BTC (aktuell 95 Euro) müsste Bitcoin auf eine Milliarde Euro steigen. Bei 0,01 BTC (950 Euro) wären 100 Millionen Euro nötig, während 0,1 BTC (9.500 Euro) einen Kurs von 10 Millionen Euro erfordern würden.

Realistischer erscheinen die Szenarien für größere Positionen: Bei 0,5 BTC (47.500 Euro) wäre ein Kurs von 2 Millionen Euro erforderlich, während 1 BTC (95.000 Euro) bei einem Millionen-Euro-Kurs zum gewünschten Status führen würde. Es sind also sehr deutliche Kurssteigerungen nötig, damit auch kleinere Bitcoin-Positionen ihre Besitzer zu Millionären machen. Dennoch bietet der Kryptosektor aktuell interessante Gewinnpotenziale bei innovativen Projekten.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.