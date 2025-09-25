Bitcoin an kritischem Wendepunkt - Analyst sieht Potenzial für 137.000 Dollar

Der renommierte Krypto-Analyst "Crypto Rover" identifiziert Bitcoin derzeit an einem entscheidenden technischen Level. Nach der jüngsten Korrektur bewegt sich die Kryptowährung exakt an einer Marke, die über eineinhalb Jahre als Widerstand fungierte und nun als Unterstützung dienen könnte. Diese kritische Zone wird darüber entscheiden, ob die bullische Rallye fortsetzt oder der Markt in ein tieferes Korrekturmuster übergeht.

Technische Analyse zeigt kritische Unterstützungszone

Die aktuelle Marktlage präsentiert eine besonders interessante Konstellation. Der Markt hat bereits die Liquidität auf der Unterseite abgeholt und Short-Positionen aus dem Markt gedrängt. Nun testet Bitcoin diese wichtige Unterstützungszone erneut. Crypto Rover betont, dass ein Bruch nach unten klare Schwächesignale senden würde, während ein Halten der Zone die bullische Variante intakt lassen könnte.

Ein zusätzlicher Faktor ist der historische Vierjahreszyklus von Bitcoin. Aktuell befindet sich die Kryptowährung in der typischen Endphase, in der das Zyklus-Top üblicherweise innerhalb weniger Wochen markiert wird. Rover hält ein Kursziel von rund 137.000 US-Dollar für durchaus realistisch. Sollte Bitcoin jedoch unter die definierte Unterstützungsbox bei 108.000 US-Dollar fallen, erwartet der Analyst einen Abverkauf in tiefere Regionen.

Q4-Dynamik und Short Squeeze Potenzial

Besonders interessant ist der Blick auf die aktuellen Funding Rates, die sowohl bei Bitcoin als auch bei Ethereum negativ ausfallen. Dies bedeutet, dass die Mehrheit der Trader auf fallende Kurse setzt. Genau aus dieser Konstellation könnte ein Short Squeeze entstehen, der die Kurse überraschend nach oben treiben würde. Für Ethereum sieht Rover nach dem Rücksetzer auf 4.000 US-Dollar ähnliche Chancen auf eine neue Aufwärtsbewegung.

Der schwache September neigt sich dem Ende zu, und in wenigen Tagen startet das vierte Quartal - traditionell eine starke Phase für den Kryptomarkt. Parallel steigt der Goldpreis stark an, und Bitcoin hat in der Vergangenheit häufig erst später nachgezogen, wenn Gold bereits parabolisch lief. Sollte sich dieses Muster wiederholen, könnte Bitcoin schon bald in eine neue Aufwärtsdynamik übergehen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.