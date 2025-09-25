Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 25.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Geheime Börsenchance: Ist das die bedeutendste Kupferentdeckung Kanadas?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
25.09.2025 16:27 Uhr
223 Leser
Artikel bewerten:
(1)

TAGESVORSCHAU/Freitag, 26. September (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 26. September (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio September 
*** 09:15 IT/EZB-Direktor Cipollone, Keynote und Diskussion bei 
     Konferenz von EZB, CEPR und Bocconi 
*** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Konsumentenumfrage 
  11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis 
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen August 
     Ausgaben / Einkommen 
     PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,3% gg Vm 
     zuvor:  +0,5% gg Vm/+0,4% gg Vm 
     PCE-Preisindex / Gesamtrate 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj 
     zuvor:  +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj 
     PCE-Preisindex / Kernrate 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj 
     zuvor:  +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj 
  15:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Diskussion beim PIIE 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) September 
     PROGNOSE:  55,4 
     1. Umfrage: 55,4 
     zuvor:   58,2 
*** 19:00 US/Fed-Vize-Chefin Bowman, Interview zu "Approach to 
     Monetary Policy Decision-Making" 
 
    - EU/Länderratings Spanien (Fitch, Moody's) und Frankreich (Scope), 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2025 09:54 ET (13:54 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
  • · massive Käufe durch Noten- und Zentralbanken
  • · Kapitalflucht in sichere Häfen
  • · hohe Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETFs
  • · geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen

Die Aktienkurse vieler Goldproduzenten und Explorer sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert.

Doch es gibt noch Titel, die Nachholpotenzial besitzen. In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Goldaktien jetzt besonders aussichtsreich sind und warum der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter und profitieren Sie von der historischen Gold-Hausse.

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.