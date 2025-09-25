DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 26. September (vorläufige Fassung)

=== *** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio September *** 09:15 IT/EZB-Direktor Cipollone, Keynote und Diskussion bei Konferenz von EZB, CEPR und Bocconi *** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Konsumentenumfrage 11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen August Ausgaben / Einkommen PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,3% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm/+0,4% gg Vm PCE-Preisindex / Gesamtrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj 15:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Diskussion beim PIIE *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) September PROGNOSE: 55,4 1. Umfrage: 55,4 zuvor: 58,2 *** 19:00 US/Fed-Vize-Chefin Bowman, Interview zu "Approach to Monetary Policy Decision-Making" - EU/Länderratings Spanien (Fitch, Moody's) und Frankreich (Scope), ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

