Neptune Energy hat bestätigt, dass in der Altmark rund 43 Millionen Tonnen Lithiumcarbonat (LCE) lagern. Das Vorkommen kann kommerziell gefördert werden und die Region zu einem der wichtigsten Standorte bezüglich der Rohstoffversorgung der europäischen Batterie-Industrie machen. Anfang des Jahres hatte Neptune Energy noch eine theoretische Schätzung von 70 Millionen Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent (LCE) für die Altmark veröffentlicht - mit dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net