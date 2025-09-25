Es geht los wie erwartet: Die US-Börsen haben am Donnerstag schwach eröffnet. Nach einer Serie von Rekorden kommt Sand ins Getriebe. Tech-Aktien wie Oracle und Nvidia geraten weiter unter Druck, während steigende Renditen den Verkaufsdruck verstärken. Anleger blicken nervös auf das anstehende Inflations-Update am Freitag.Der S&P 500 verlor rund 0,9 Prozent und rutschte unter 6.600 Punkte. Der Nasdaq 100 büßte 1,2 Prozent ein, der Dow Jones 0,5 Prozent. Auch das vielbeachtete "Magnificent-7"-Barometer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär