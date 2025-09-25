Berlin (ots) -Vor dem Hintergrund der laufenden Beratungen der EU-Mitgliedstaaten zum Critical Medicines Act (CMA) äußert sich Pharma Deutschland kritisch zu den jüngsten Kompromissvorschlägen der dänischen Ratspräsidentschaft. Zwar begrüßt der Verband die Zielrichtung des Gesetzes, Investitionen in europäische Produktionskapazitäten und widerstandsfähige Lieferketten zu fördern, sieht in den geplanten Vergaberegeln aber eine gravierende Schwachstelle."Die Förderung von Produktionskapazitäten in Europa bleibt wirkungslos, wenn die Hersteller für ihre Produkte Preise erzielen, die dauerhaft unter den realen Kosten liegen", erklärt Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland. "Eine dauerhafte Verbesserung der Versorgungssicherheit gelingt nur, wenn Preis- und Vergabepolitik die wirtschaftliche Realität der Hersteller anerkennen. An dieser Grundforderung darf nicht gerüttelt werden."Hintergrund ist, dass der aktuelle Kompromissvorschlag der dänischen Ratspräsidentschaft die ursprünglich vorgesehene Verpflichtung gestrichen hat, nach der öffentliche Auftraggeber bei Ausschreibungen neben dem Preis zwingend weitere Kriterien wie z.B. Bevorratung oder EU-Produktion berücksichtigen müssen. Stattdessen sollen sich die Mitgliedstaaten auf bestehende Vergaberichtlinien stützen.Aus Sicht von Pharma Deutschland greift dieser Ansatz zu kurz: Die Rückverlagerung von Produktion nach Europa oder der Aufbau zusätzlicher Kapazitäten können nur dann langfristig gesichert werden, wenn die Vergütung der Produkte stabil und wirtschaftlich tragfähig gestaltet wird.Pharma Deutschland appelliert daher an die Mitgliedstaaten, im weiteren Gesetzgebungsprozess dem Vorschlag der EU-Kommission zu folgen: Eine resiliente Arzneimittelversorgung in Europa erfordert Vergaberegeln, die über einen reinen Preiswettbewerb hinausgehen und wirtschaftlich nachhaltige Rahmenbedingungen schaffen._______________Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:Hannes HönemannLeiter Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 171 5618203hoenemann@pharmadeutschland.deAnna Frederike GutzeitCvD Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 170 4548014gutzeit@pharmadeutschland.deGeschäftsstelle BerlinPharma Deutschland e.V.Friedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnPharma Deutschland e.V.Ubierstraße 71-7353173 BonnGeschäftsstelle BrüsselPharma Deutschland e.V.Rue Marie de Bourgogne 581000 Brüsselwww.pharmadeutschland.deLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/X: https://x.com/PharmaDeuOriginal-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54882/6125543