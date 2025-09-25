Original-Research: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu MPC Münchmeyer Petersen Capital AG Unternehmen: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG ISIN: DE000A1TNWJ4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 25.09.2025 Kursziel: 7,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann

MPC Capital knüpft an starkes Vorjahr an und steigert EPS in H1



MPC hat heute Q2-Zahlen vorgelegt, die auf Höhe unserer Erwartungen lagen. Während die Management-Fees in H1 insgesamt weiter zulegten, wurden die Kosten im Vergleich zum Vorjahr wie geplant erfreulich reduziert, die u.a. Integrationskosten für die Übernahme von Zeaborn enthielten. Nach der in H1 abgeschlossenen Integration gelang es MPC erneut, die cash-wirksamen operativen Kosten durch die Management Fees zu decken. Trotz außergewöhnlich hoher Co-Investment-Erträge im Vorjahr, die im Zusammenhang mit der Auslieferung von Containerschiffsneubauten standen, konnte MPC Capital das EPS im ersten Halbjahr weiter steigern. Darüber hinaus wurde die FY-Guidance erneut bekräftigt, die im laufenden Jahr ein EBT-Wachstum von 2-22% yoy auf 25-30 Mio. EUR nach 24,5 Mio. EUR im Vj. vorsieht (MONe: 27,5 Mio. EUR).



Höhere Management Fees können außergewöhnlich hohe Co-Investment-Erträge aus dem Vorjahr nicht gänzlich kompensieren: In H1 konnte MPC die Assets under Management, welche die Basis für die Top Line legen, erfreulich um 0,2 Mrd. EUR ytd auf 5,3 Mrd. EUR steigern. Das Total Income, das im Gegensatz zu den Umsatzerlösen auch Co-Investment-Erträge umfasst und damit ein ganzheitliches Bild der Einkommensströme des Unternehmens zeichnet, sank in Q2 um 49,6% yoy, was am außerordentlich starken Vorjahresquartal liegt. Wie vom Management angekündigt, wirkten sich auf der Kostenseite die nun vollumfänglich realisierten Synergieeffekte und der Wegfall von Integrationskosten positiv aus, sodass sowohl die Personal- als auch sonstigen Kosten sanken und gemäß Vorstand nun auf dem Zielniveau liegen. Insgesamt ergab sich in Q2 ein EBT von 5,6 Mio. EUR nach 9,6 Mio. EUR im Vorjahr (-41,1%), wobei geringere Steuern und Minderheitsanteile dazu führten, dass der auf MPC-Aktionäre entfallende Gewinn im ersten Halbjahr um 17,5% yoy von 9,7 Mio. EUR auf 11,4 Mio. EUR zulegte. Das EPS stieg dementsprechend in H1 von 0,28 EUR auf 0,32 EUR je Aktie. Insgesamt bekräftigen wir unsere bisherigen Prognosen und gehen lediglich von geringeren Minderheitsanteilen und einer niedrigeren Steuerquote im Gesamtjahr aus. Daher erwarten wir unverändert, dass die Guidance-Bandbreite in Bezug auf Top- und Bottom Line erreicht wird und erhöhen unsere EPS-Schätzung von 0,57 auf 0,65 EUR.



Fazit: MPC befindet sich nach einem soliden ersten Halbjahr weiter auf Kurs, die FY-Guidance zu erreichen und profitiert unverändert von einem vorteilhaften Marktumfeld im Bereich Shipping. Wir bestätigen unser Rating und Kursziel i.H.v. 7,00 EUR.







