EQS-Ad-hoc: SUNfarming GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
SUNfarming GmbH begibt neue fünfjährige 5,25 % Anleihe im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2020/2025
Das öffentliche Umtauschangebot richtet sich an die Inhaber der mit 10,0 Mio. Euro ausstehenden 5,5 % Schuldverschreibungen 2020/2025 (ISIN: DE000A254UP9), die im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen neuen Schuldverschreibungen 2025/2030 getauscht werden können. Zusätzlich werden die aufgelaufenen Stückzinsen gezahlt. Die Umtauschfrist beginnt am 30. September 2025 und endet am 23. Oktober 2025 (18 Uhr).
Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung der Anleihe 2025/2030 findet vom 13. Oktober 2025 bis 25. September 2026 statt. In diesem Zeitraum können interessierte Anleger ihre Kaufanträge der SUNfarming GmbH mittels des auf der Unternehmenswebseite unter www.sunfarming.de/ir verfügbaren Zeichnungsscheins zusenden.
Im Fokus der Mittelverwendung steht die Refinanzierung der zur Rückzahlung anstehenden Anleihe 2020/2025. Etwaige weitere freie Mittel würden ausschließlich für die Finanzierung von Projekten im Solar- und Energiespeicherbereich verwendet werden. Der Schwerpunkt liegt dabei vor allem auf der Projektentwicklung und dem Komponentenerwerb für die Projekterrichtung.
Der von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der SUNfarming GmbH unter www.sunfarming.de/ir verfügbar.
Die neue Anleihe 2025/2030 soll voraussichtlich am 3. Februar 2026 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten und gebilligten Wertpapierprospekts und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.sunfarming.de/ir einsehbar sind. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die zuständige Behörde sollte dabei nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand des Prospekts sind, erachtet werden. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.
Frank Ostermair, Linh Chung
Ende der Insiderinformation
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Eckdaten der Anleihe 2025/2030
25.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SUNfarming GmbH
|Zum Wasserwerk 12
|15537 Erkner
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)3362 / 88 59 120
|E-Mail:
|info@sunfarming.de
|Internet:
|www.sunfarming.de
|ISIN:
|DE000A254UP9, DE000A3MQM78
|WKN:
|A254UP, A3MQM7
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt
|EQS News ID:
|2203946
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2203946 25.09.2025 CET/CEST