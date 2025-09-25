EQS-Ad-hoc: SUNfarming GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

SUNfarming GmbH begibt neue fünfjährige 5,25 % Anleihe im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2020/2025



Erkner, 25. September 2025 - Die SUNfarming GmbH, ein Spezialist für die Projektierung, schlüsselfertige Realisierung sowie technische und kaufmännische Betriebsführung von Photovoltaik-und Energiespeicheranlagen im In- und Ausland, hat heute beschlossen, eine neue Anleihe (ISIN: DE000A4DFSB3) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro zu begeben. Das Wertpapier bietet über die Laufzeit von fünf Jahren einen jährlichen Festzins von 5,25 %, der halbjährlich ausgezahlt wird. Das Angebot umfasst ein öffentliches Umtauschangebot und ein öffentliches Angebot jeweils in Deutschland und in Luxemburg sowie eine Privatplatzierung in Deutschland und in bestimmten anderen europäischen Ländern. Die Transaktion wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor betreut. Das öffentliche Umtauschangebot richtet sich an die Inhaber der mit 10,0 Mio. Euro ausstehenden 5,5 % Schuldverschreibungen 2020/2025 (ISIN: DE000A254UP9), die im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen neuen Schuldverschreibungen 2025/2030 getauscht werden können. Zusätzlich werden die aufgelaufenen Stückzinsen gezahlt. Die Umtauschfrist beginnt am 30. September 2025 und endet am 23. Oktober 2025 (18 Uhr). Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung der Anleihe 2025/2030 findet vom 13. Oktober 2025 bis 25. September 2026 statt. In diesem Zeitraum können interessierte Anleger ihre Kaufanträge der SUNfarming GmbH mittels des auf der Unternehmenswebseite unter www.sunfarming.de/ir verfügbaren Zeichnungsscheins zusenden. Im Fokus der Mittelverwendung steht die Refinanzierung der zur Rückzahlung anstehenden Anleihe 2020/2025. Etwaige weitere freie Mittel würden ausschließlich für die Finanzierung von Projekten im Solar- und Energiespeicherbereich verwendet werden. Der Schwerpunkt liegt dabei vor allem auf der Projektentwicklung und dem Komponentenerwerb für die Projekterrichtung. Der von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der SUNfarming GmbH unter www.sunfarming.de/ir verfügbar. Die neue Anleihe 2025/2030 soll voraussichtlich am 3. Februar 2026 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.



Mitteilende Person:

Martin Tauschke

Geschäftsführer

SUNfarming GmbH



Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften. Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten und gebilligten Wertpapierprospekts und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.sunfarming.de/ir einsehbar sind. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die zuständige Behörde sollte dabei nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand des Prospekts sind, erachtet werden. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.



Kontakt:

Karsten Balzer

SUNfarming GmbH

03362/8859-120

ir@sunfarming.de Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

linh.chung@linkmarketservices.eu



Eckdaten der Anleihe 2025/2030 Emittentin SUNfarming GmbH Emissionsvolumen Bis zu 10 Mio. Euro ISIN/WKN DE000A4DFSB3/A4DFSB Kupon 5,25 % p.a. Ausgabepreis 100 % Stückelung 1.000 Euro Umtauschfrist 30. September 2025 bis 23. Oktober 2025 (18 Uhr) Zeichnungsfrist 13. Oktober 2025 bis 25. September 2026 (12 Uhr): Zeichnung möglich über www.sunfarming.de/ir Valuta 6. November 2025 Laufzeit 5 Jahre: 6. November 2025 bis 6. November 2030 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 6. Mai und 6. November eines jeden Jahres (erstmals am 6. Mai 2026) Rückzahlungstermin 6. November 2030 Rückzahlungspreis 100 % Status Nicht nachrangig, nicht besichert Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 6. November 2028 zu 102 % des Nennbetrags

Ab 6. November 2029 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Kontrollwechsel

Drittverzug

Negativverpflichtung

Ausschüttungsbegrenzung

Transparenzverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Börsensegment Voraussichtlich ab 3. Februar 2026: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH

