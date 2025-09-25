Im Video von wO TV spricht Jan Willhöft, Partner bei AXINO Capital, mit Kapitalmarktexperte Marc Friedrich über den aktuellen Zustand des globalen Finanzsystems und die dramatischen Entwicklungen in den Rohstoffmärkten.Laut Friedrich sehen wir gerade das Ende des alten Geldsystems, was sich vor allem im explosiven Anstieg von Edelmetallen wie Gold und Silber zeigt. Der Goldpreis hat neue Höchststände erreicht. Silber hat in den letzten Wochen einen rekordverdächtigen Run hingelegt. Gründe genug, warum es jetzt an der Zeit sei, in diese Märkte zu investieren. Marc Friedrich erklärt, dass der steigende Gold- und Silberpreis nicht zufällig ist, sondern ein deutliches Signal für die …Den vollständigen Artikel lesen ...
