Gold vor Mega-Rally? Zentralbanken kaufen weiter wie verrückt!

Anzeige / Werbung
Die Welt der Finanzmärkte erlebt derzeit eine tektonische Verschiebung: Zentralbanken kaufen Gold wie nie zuvor, Investoren zweifeln an überhitzten Aktienmärkten, und historische Kennzahlen deuten auf den Beginn einer neuen Ära hin. Könnte dies der Auftakt zu einem Jahrzehnt werden, in dem Gold den globalen Kapitalfluss dominiert?
Die Welt der Finanzmärkte erlebt derzeit eine tektonische Verschiebung: Zentralbanken kaufen Gold wie nie zuvor, Investoren zweifeln an überhitzten Aktienmärkten, und historische Kennzahlen deuten auf den Beginn einer neuen Ära hin. Könnte dies der Auftakt zu einem Jahrzehnt werden, in dem Gold den globalen Kapitalfluss dominiert?
Zentralbanken setzen auf Sicherheit
Seit der COVID-19-Pandemie 2020 haben Zentralbanken ihre Goldkäufe massiv ausgeweitet. Während sie zuvor im Durchschnitt rund 500 Tonnen pro Jahr erwarben, stieg dieser Wert seit 2022 auf über
1.000 Tonnen jährlich. Ein solch starkes Engagement in physischem Gold hat es in der jüngeren Geschichte kaum gegeben.
Die Gründe liegen auf der Hand: Historisch hohe Staatsverschuldung, eine seit Jahren expansive Geldpolitik und hartnäckige Inflationsgefahren zwingen Notenbanken zum Handeln. "Gold ist der ultimative Schutz gegen die Risiken des Papiergeldsystems", erklärte ein Analyst der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich kürzlich. Tatsächlich bietet das Edelmetall im Gegensatz zu Anleihen oder Währungen keine Gegenparteirisiken und gilt daher als "sicherer Anker" in unsicheren Zeiten.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)