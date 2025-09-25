Gold vor Mega-Rally? Zentralbanken kaufen weiter wie verrückt!

Anzeige / Werbung

Die Welt der Finanzmärkte erlebt derzeit eine tektonische Verschiebung: Zentralbanken kaufen Gold wie nie zuvor, Investoren zweifeln an überhitzten Aktienmärkten, und historische Kennzahlen deuten auf den Beginn einer neuen Ära hin. Könnte dies der Auftakt zu einem Jahrzehnt werden, in dem Gold den globalen Kapitalfluss dominiert?

Zentralbanken setzen auf Sicherheit

Seit der COVID-19-Pandemie 2020 haben Zentralbanken ihre Goldkäufe massiv ausgeweitet. Während sie zuvor im Durchschnitt rund 500 Tonnen pro Jahr erwarben, stieg dieser Wert seit 2022 auf über 1.000 Tonnen jährlich. Ein solch starkes Engagement in physischem Gold hat es in der jüngeren Geschichte kaum gegeben.



Die Gründe liegen auf der Hand: Historisch hohe Staatsverschuldung, eine seit Jahren expansive Geldpolitik und hartnäckige Inflationsgefahren zwingen Notenbanken zum Handeln. "Gold ist der ultimative Schutz gegen die Risiken des Papiergeldsystems", erklärte ein Analyst der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich kürzlich. Tatsächlich bietet das Edelmetall im Gegensatz zu Anleihen oder Währungen keine Gegenparteirisiken und gilt daher als "sicherer Anker" in unsicheren Zeiten.