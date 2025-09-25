Anzeige
Geheime Börsenchance: Ist das die bedeutendste Kupferentdeckung Kanadas?
25.09.2025 17:34 Uhr
Gold vor Mega-Rally? Zentralbanken kaufen weiter wie verrückt!

Die Welt der Finanzmärkte erlebt derzeit eine tektonische Verschiebung: Zentralbanken kaufen Gold wie nie zuvor, Investoren zweifeln an überhitzten Aktienmärkten, und historische Kennzahlen deuten auf den Beginn einer neuen Ära hin. Könnte dies der Auftakt zu einem Jahrzehnt werden, in dem Gold den globalen Kapitalfluss dominiert?



Zentralbanken setzen auf Sicherheit

Seit der COVID-19-Pandemie 2020 haben Zentralbanken ihre Goldkäufe massiv ausgeweitet. Während sie zuvor im Durchschnitt rund 500 Tonnen pro Jahr erwarben, stieg dieser Wert seit 2022 auf über 1.000 Tonnen jährlich. Ein solch starkes Engagement in physischem Gold hat es in der jüngeren Geschichte kaum gegeben.

Die Gründe liegen auf der Hand: Historisch hohe Staatsverschuldung, eine seit Jahren expansive Geldpolitik und hartnäckige Inflationsgefahren zwingen Notenbanken zum Handeln. "Gold ist der ultimative Schutz gegen die Risiken des Papiergeldsystems", erklärte ein Analyst der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich kürzlich. Tatsächlich bietet das Edelmetall im Gegensatz zu Anleihen oder Währungen keine Gegenparteirisiken und gilt daher als "sicherer Anker" in unsicheren Zeiten.

Der Chart zeigt: Seit 2022 explodiert der Goldpreis, parallel dazu steigen die weltweiten Goldreserven der Zentralbanken laut IWF auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten.

Kapitalrotation: Vom Boom zum Bruch

Ein weiterer Treiber der Goldhausse könnte ein beginnender Kapitalabfluss aus überbewerteten Aktienmärkten sein. In der Fachsprache spricht man hier von einer Kapitalrotation, Anleger könnten ihr Vermögen aus einem überhitzten Sektor in einen anderen verlagern, der als stabiler und zukunftsträchtiger gilt.

Ein zentrales Analyseinstrument könnte dabei das Verhältnis von Dow Jones Industrial Average (DJIA) zu Goldpreis sein, bekannt als Dow-Gold-Ratio. Historisch betrachtet könnte ein fallendes Verhältnis signalisieren, dass Gold Aktien outperformt. Seit dem Frühjahr 2024 könnte diese Ratio einen langjährigen Aufwärtstrend durchbrochen haben, der seit 2012 Bestand hatte. Damit, so Analysten, könnte eine neue Ära beginnen: "Wir sehen die ersten klaren Signale einer Rotation weg von Aktien und hin zu Edelmetallen", heißt es im "Bubble Report". Solche Phasen könnten in der Vergangenheit oft 10 bis 15 Jahre angehalten haben, ein Hinweis, dass die Bewegung gerade erst begonnen haben könnte.

Der Chart zeigt den langfristigen Vergleich zwischen Aktien und Gold sowie die Zeiträume, in denen entweder Aktien oder Gold die bessere Wertentwicklung hatten.

Warnsignale aus der Bewertungsgeschichte

Neben den technischen Signalen untermauern fundamentale Kennzahlen die These einer bevorstehenden Aktienkorrektur. Prominentestes Beispiel ist der sogenannte Buffett-Indikator. Dieses Maß setzt die gesamte Marktkapitalisierung der US-Aktien in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Warren Buffett selbst nannte die Kennzahl einst "den besten Einzelindikator für den Stand der Bewertung".

Aktuell liegt der Wert bei 214 - fast 150 Prozent über dem langfristigen Mittel von 86 seit 1971. Damit ist der Markt noch teurer bewertet als während der Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende. Buffett warnte schon früher: "Wenn dieser Indikator die 200 Prozent überschreitet, spielen Investoren mit dem Feuer."

Die Diskrepanz zwischen Aktienkursen und realer Wirtschaftsleistung deutet auf spekulative Exzesse hin. Historisch folgten auf derartige Übertreibungen scharfe Korrekturen. Ein massiver Einbruch an den Börsen könnte somit zwangsläufig eine Umschichtung in Gold nach sich ziehen - ein Szenario, das das Edelmetall in nie gekannte Höhen treiben könnte.

Der Chart zeigt den Buffett Indikator, also das Verhältnis des Wilshire 5000 Index zum US-BIP

Der Westen schläft noch

Bemerkenswert ist, dass der bisherige Anstieg des Goldpreises vor allem von Zentralbanken und asiatischen Investoren getragen wurde. Westliche Anleger, insbesondere aus den USA und Europa, halten sich bisher noch auffallend zurück. Sollte deren Engagement zunehmen, könnte dies der Goldrally einen zusätzlichen Schub verleihen. Ein Rohstoffstratege der Schweizer UBS betonte: "Die wahren Treiber des nächsten Preissprungs werden westliche Kapitalströme sein. Sobald Fondsmanager beginnen, Gold ernsthaft ins Portfolio zu integrieren, könnte das Edelmetall regelrecht explodieren."

Goldpreis auf GOLD.DE!

Prognosen für die nächste Dekade

Niemand kann mit Sicherheit sagen, wann die nächste große Bewegung am Goldmarkt einsetzt. Doch Experten sehen die Entwicklung klar in eine Richtung laufen. Im "Bubble Report" wird ausgeführt: "Auf Basis dieser Faktoren könnte Gold in den nächsten zehn Jahren mindestens 15.000 US-Dollar je Unze erreichen." Für die nähere Zukunft nennen die Analysten mögliche Zwischenziele: "Das Kursziel von 4.400 Dollar je Unze dürfte leicht zu erreichen sein."

Damit bleibt die Botschaft: Die Mischung aus Zentralbankkäufen, überbewerteten Aktien und geopolitischen Risiken könnte den Nährboden für eine langfristige Edelmetallhausse schaffen. Gold könnte vor einer Dekade stehen, in der es die Finanzmärkte entscheidend prägen wird.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952

