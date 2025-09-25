Als Marktführer auf dem Gebiet der digitalen Handschrift unterstützt Goodnotes nun neue leistungsstarke Möglichkeiten der Zusammenarbeit auf mehr Geräten, um für Millionen von Anwendern nahtlose End-to-End-Workflows zu ermöglichen

Goodnotes, die führende App für digitale Notizen mit weltweit mehr als 25 Millionen aktiven Nutzern pro Monat, hat heute die Einführung von Goodnotes Essential und Goodnotes Pro bekannt gegeben. Durch die Einbindung von Goodnotes AI gelingt ein wichtiger Entwicklungsschritt in der Produktivitätstechnologie, da sie erstmals eine nahtlose Verbindung zwischen digitaler Handschrift und generativer KI herstellen. Mit den neuen effektiven Arbeits- und Kollaborationsmethoden der preisgekrönten App schließt Goodnotes eine seit langem bestehende Lücke im Bereich der Produktivitätssoftware und erlaubt Anwendern, Notizen nahtlos in umsetzbare Ideen und Entwürfe umzuwandeln.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250923280739/de/

"Wir haben Goodnotes 2011 gegründet, um papierbasierte Notizbücher zu ersetzen zuerst auf dem iPad, dann auf allen anderen Endgeräten. Inzwischen ist Goodnotes für Millionen von Nutzern und Fachleuten in Tausenden von Unternehmen zur ersten Wahl geworden, um ihre Gedanken festzuhalten, egal ob sie schreiben, tippen, skizzieren oder diktieren", so Steven Chan, Gründer und CEO von Goodnotes. "Die heutige Markteinführung ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung unserer Vision, das Aufschreiben von Notizen als kollaboratives Erlebnis neu zu definieren. Dabei kommt die neueste KI-Technologie zum Einsatz, die Anwender von der Inspiration bis zur Realisierung unterstützt."

Notizen neu gedacht

Mit der heutigen Veröffentlichung werden mehrere neue Funktionen eingeführt:

Eine Leinwand für jede Idee: Aufbauend auf der bewährten Flexibilität digitaler Notizbücher unterstützt Goodnotes jetzt zwei neue produktive Arbeitsweisen: Whiteboards als unendliche Leinwand zum Erfassen von Notizen, Erstellen von Diagrammen oder gemeinsamen Brainstormings und Textdokumente zum Erstellen, Bearbeiten und Organisieren von getippten Inhalten neben Bildern, GIFs und Tabellen.

Aufbauend auf der bewährten Flexibilität digitaler Notizbücher unterstützt Goodnotes jetzt zwei neue produktive Arbeitsweisen: Whiteboards als unendliche Leinwand zum Erfassen von Notizen, Erstellen von Diagrammen oder gemeinsamen Brainstormings und Textdokumente zum Erstellen, Bearbeiten und Organisieren von getippten Inhalten neben Bildern, GIFs und Tabellen. Goodnotes AI: Goodnotes AI ist mehr als nur ein Tool. Es ist ein Assistent, der Sie bei der Erstellung verschiedener Dokumenttypen unterstützt. Anders als generische KI-Funktionen funktioniert Goodnotes AI nahtlos mit allen Arten von Eingaben Handschrift, Tastatureingabe, Skizzen oder Sprache. Damit kann Goodnotes AI Ihnen auf einzigartige Weise dabei helfen zu organisieren, zu synthetisieren und Ihre eigenen Ideen weiterzuentwickeln. Goodnotes AI ist ein Partner, der Anwender unterstützt ganz gleich, wo und wie sie in Goodnotes arbeiten.

Goodnotes AI ist mehr als nur ein Tool. Es ist ein Assistent, der Sie bei der Erstellung verschiedener Dokumenttypen unterstützt. Anders als generische KI-Funktionen funktioniert Goodnotes AI nahtlos mit allen Arten von Eingaben Handschrift, Tastatureingabe, Skizzen oder Sprache. Damit kann Goodnotes AI Ihnen auf einzigartige Weise dabei helfen zu organisieren, zu synthetisieren und Ihre eigenen Ideen weiterzuentwickeln. Goodnotes AI ist ein Partner, der Anwender unterstützt ganz gleich, wo und wie sie in Goodnotes arbeiten. Verbesserte Funktionen für die Zusammenarbeit: Arbeiten Sie in Echtzeit mit anderen Benutzern zusammen. Möglich bei sämtlichen Dokumenttypen: Notizbücher, Whiteboards, und Text Dokumente.

Von der weißen Leinwand zum Durchbruch

Chan ergänzt: "Mit Goodnotes AI fängt man nie bei Null an. Goodnotes AI hilft Ihnen dabei, Ihre Ideen zu sammeln, bereits vorhandene Informationen zusammenzuführen und Ihre Notizen in erste Entwürfe umzuwandeln. So begleiten wir Sie bei der Umsetzung Ihrer Ideen."

Mit Goodnotes AI erhalten Nutzer Zugang zu einem kontextbezogenen Gedankenpartner, der sie in jeder Phase ihres kreativen Prozesses unterstützt. Er hilft ihnen, Ideen schneller und wirkungsvoller umzusetzen und das alles innerhalb der Goodnotes-App. Einige Beispiele:

Verwandeln Sie Meeting-Aufzeichnungen in strukturierte Notizen, die wichtige Details festhalten, Kontext hinzufügen und in umsetzbare Projektpläne umwandeln.

Erstellen Sie direkt auf der Leinwand Grafiken aus Text oder Handschrift, etwa Skizzen, Diagramme oder Tabellen.

Bearbeiten Sie Texte sorgfältig und wählen Sie bestimmte Abschnitte zur Überarbeitung aus, ohne dabei den Stil des Autors zu verändern.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Vorlagen für Notizen, Workshops und andere Arbeitsabläufe, die auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnitten sind.

"Wir erleben den nachhaltigsten Wandel bei der Produktivität seit der mobilen Revolution. KI verändert unsere Arbeitsweise fundamental. Wir bei Goodnotes sind fest davon überzeugt, dass unser gesamtes Potenzial erst dann voll zum Tragen kommt, wenn es unmittelbar in den kreativen Prozess eingebunden ist. Und zwar nicht als separates Tool, sondern als echter Partner", ergänzt Chan. "Wir gestalten eine Zukunft, in der Menschen und KI nahtlos zusammenarbeiten, Ideen sofort festhalten und in sinnvolle Ergebnisse umsetzen."

Über Goodnotes

Goodnotes ist die führende App für digitale Notizen, die von Millionen Menschen weltweit und von Fachleuten in Tausenden von Unternehmen eingesetzt wird, um Ideen zu sammeln, zu entwickeln und umzusetzen. Goodnotes wurde 2011 als Pionier im Bereich der digitalen Handschrift gegründet und setzt weiterhin neue Maßstäbe für kontextreiche, KI-gestützte Produktivität und plattformübergreifende Zusammenarbeit für Einzelpersonen und Teams. Goodnotes unterstützt alle natürlichen Eingabemethoden des Menschen, darunter Handschrift, Tastatureingaben, Skizzieren und Sprachaufzeichnungen, und bietet eine KI-Unterstützung, die sich an die natürliche Denk- und Arbeitsweise des Menschen anpasst. Goodnotes wurde von Apple zur iPad-App des Jahres 2022 gekürt.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250923280739/de/

Contacts:

Press@goodnotes.com, +44 07415979422